Иркутскэнергосбыт: Незаконный майнинг приводит к печальным последствиям

Незаконная деятельность по добыче криптовалюты грозит не только штрафами, но и последствиями для ваших соседей: в квартирах и домах возникает перегрузка сети, как результат - скачки напряжения или вовсе отключения электроэнергии.

Вот последние реальные случаи из судебной практики в нашем регионе, когда энергетики вычислили майнеров и доказали их незаконную деятельность: иркутянин занимался майнингом в своем гараже. Специалистам «Иркутскэнергосбыта» удалось выяснить точное его местоположение с помощью климатического оборудования, которое определило выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий, а также характерный гул. Ну и плюс было резкое увеличение потребление электроэнергии. Доказали энергетики и то, что ресурс использовался не для коммунально-бытовых нужд. В результате по решению суда горожанин должен выплатить всю задолженность - более полутора миллионов рублей!

Еще один показательный случай произошел в селе Смоленщина. Житель занимался майнингом на территории своего участка, где оборудовал пристрой. Один его дом за 10 месяцев 2019 года потребил 20% электроэнергии всего поселка! Мужчина оплачивал за электроэнергию как обычный человек – физическое лицо, а по сути должен был оплачивать как предприниматель уже по другому тарифу. Судебные тяжбы длились почти 2 года. В результате энергетикам удалось доказать вину злоумышленника - ему придется выплатить почти 6 млн рублей ущерба плюс судебные издержки.

Но примечательны эти истории не только крупными денежными штрафами. Объем украденного электричества прямым образом влияет на состояние электрических сетей и стоимость электроэнергии. Существенная доля стоимости каждого кВт/ч направляется на эксплуатацию и развитие сетей. Потребление более разрешенной мощности и оплата бизнеса по тарифу для населения подрывают финансирование энергетической инфраструктуры, что влечет не только рост количества и продолжительности отключений, но и рост тарифов. Это, к сожалению, касается всех, включая добросовестных потребителей.

Мощное компьютерное оборудование, которое производит криптовалюту, потребляет огромное количество электричества. Для этого требуются высокие мощности. В среднем только одно оборудование для майнинга потребляет около 2 - 3 кВт, что можно сравнить с круглосуточно включенным чайником. В результате страдают соседи от перегрузки сети, снижения параметров качества электроэнергии, шума от работающего оборудования, а также от аварий на сетях, которые, не рассчитанные на данную нагрузку, выходят из строя, что может в итоге привести как поломке бытовой техники, так и к пожару.

Так, уже две зимы подряд в Иркутском районе (в частности, в населенных пунктах Хомутово и Урик) наблюдается резкий рост потребления электроэнергии. Не внушает оптимизма и предстоящее лето, когда на дачи переедут едва ли не половина горожан. Статистика такова: в 2020 году Иркутском районе произошло 59 технологических нарушений в сфере электроснабжения.

Помимо незаконной установки майнинг-фермы и огромной траты ресурсов возникают ситуации, когда потребление электроэнергии просто скрывается. На смену дедовским методам, таким как использованием магнитов на счетчиках, приходят приборы учета, которые якобы могут корректировать учет ресурса. Все это на самом деле энергетики видят.

- Наши сотрудники постоянно анализируют распределение электроэнергии, - рассказали «КП» в «Иркутскэнергосбыте», - и выявляют очаги потерь - участки сети, на которых электричество было потреблено, но никому не предъявлено к оплате. Они ведут анализ статистики показаний и расхода по каждому потребителю: объем электричества за каждый месяц сравнивается с прошлогодним либо с расходом у аналогичных потребителей. Выявляют дома с превышением мощности и ограничивают ее до разрешенной. В ходе анализа делаются поправки на многие факторы, включая температуру воздуха, перерасчеты, выставления «по среднему» и «по нормативу». Все это дает возможность постепенно сужать круг поиска и в итоге выявлять майнинг-фермы. Также энергетики всегда быстро реагируют на жалобы людей, которые устали от такого соседства.

Наконец, стоит отметить, что для майнинга есть специально созданные площадки. Например, в 2020 году такая была организована в Братске. На каждом из 14 модулей вмещается до 400 майнеров. Естественно, там действуют свои тарифы, условия, чего не скажешь о предпринимателях «в домах», которые платят за электроэнергию по тарифу для населения (да еще и часто по сельскому!), а занимаются по факту откровенным зарабатыванием денег и используют электроэнергию отнюдь не для коммунально-бытовых нужд.

Сложившуюся ситуацию энергетики отчасти связывают с тем, что у нас в регионе самые низкие энерготарифы в России: 1,17 рубля за 1 кВт/ч для городских жителей и 0,819 рубля для сельчан. Это создает хорошие условия для майнинга. Вместе с тем в Иркутской области действует система перекрестного субсидирования.

Электроэнергия для населения дешевая потому, что часть расходов за обычных потребителей берет на себя крупный бизнес - промышленные предприятия. Суммы измеряются в миллиардах рублей. Рост потребления электроэнергии через деятельность майнинговых ферм под видом коммунально-бытовых нужд в последующем скажется на стоимости электроэнергии для населения. В Госдуме, кстати, звучат предложения избавиться от перекрестного субсидирования. В качестве альтернативы предлагаются социальная норма и дифференцированный тариф. Один из возможных вариантов, как в Красноярском крае: потребил выше нормы - заплати больше.

ВАЖНО!

Если вы подозреваете, что ваш сосед развел майнинговую ферму, то в ваших интересах сообщить об этом энергетикам. Сделать это можно по телефону 8-800-100-9-777 или по телефону доверия: (3952) 797-537, 792-480, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».