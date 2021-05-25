Новая мощь ангарской ТЭЦ-9

Фото: Пресс-служба компании

- Мы перевели тепловые нагрузки со старейшей в регионе ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9, - говорит руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. - В декабре ТЭЦ-1 была остановлена, и уже этой зимой в тестовом режиме все тепло для нефтехимического комбината и жителей Ангарска подавалось с 9-й станции.

С инженерной точки зрения проект был сложнейшим.

Перевод нагрузки с одной станции на другую занял 7 лет. Объем собственных инвестиций En+ Group составил 3 млрд 450 млн рублей.

На «пенсию» в 70 лет

В 1951-м родился Ангарск, и в этом же году построили ТЭЦ-1, запустив первую и самую большую по тем временам в Сибири турбину мощностью 25 МВт. Станция обеспечила энергоснабжением и парами крупное производство – нефтехимический комбинат. И, конечно, теплом и горячей водой весь город Ангарск. Надо отдать должное, что на базе ТЭЦ-1 в последующем создана иркутская энергосистема. Однако в начале 2000-х годов встал логичный вопрос о техническом перевооружении станции: за годы эксплуатации ее оборудование устарело и морально, и физически.

- Мы сравнили, что принесет больше плюсов - перевести нагрузку с ТЭЦ-1 на более эффективные станции или же модернизировать старое оборудование. И все-таки посчитали первый вариант более эффективным - как в плане экономики, так и по другим показателям, - продолжает Михаил Хардиков.

Выбор, куда перевести всю нагрузку со старой станции, пал на ТЭЦ-9. Она расположена совсем рядом - более современная, экологичная, крупная. К тому же ее мощность позволяла и позволяет перевести нагрузку без необходимости дополнительного строительства основного оборудования, такого как турбины и котлы.

Помимо этого ТЭЦ-9 является самой крупной в регионе станцией комбинированного типа. На ней вырабатывают сразу три ресурса: электроэнергию, тепло и горячую воду. А еще пар для АНХК. Электрическая мощность станции уступает только таким гигантам, как ТЭЦ-10 и Ново-Иркутской ТЭЦ. А вот по тепловой мощности ей равных в Иркутской области нет.

Трубы тянули по территории комбината

В 2013 году начался первый этап крупного проекта. В течение трех лет энергетики переводили нагрузку с одной станции на другую по теплу и горячей воде. На втором этапе, с 2018-го по 2020 год, реализована передача пара, а также части возвращаемого конденсата. Серьезно реконструирован и цех химической водоочистки с установкой нового оборудования. Построено три трубопровода общей протяженностью 27,8 км. Программа модернизации тепловых станций En+ была инициирована основателем компании Олегом Дерипаской.

- И это по территории действующего нефтехимического предприятия, - добавляет Михаил Хардиков. - Что-то новое строить возможности не было. Приходилось вписывать все инженерные решения в действующие эстакады и технологические объекты. Это очень сложно. Чтобы не останавливать производство и соблюсти требования безопасности, согласовали с предприятиями каждое действие. Отдельную благодарность хотелось бы выразить руководству АНХК и лично его директору Константину Зеленскому за понимание и поддержку. Кроме того, последний год реализации проекта совпал с пандемией коронавируса. Мы столкнулись с ограничениями для персонала, на командировки. Например, впервые в иркутской энергосистеме на ТЭЦ-9 установлены электрические пароперегреватели на редукционно-охладительной установке. Этим занимались инженеры из Франции. А вот приемо-сдаточные испытания проводили, транслируя процесс по видеосвязи, потому что специалисты не смогли приехать в Россию из-за пандемии. Тем не менее нашли способы, как это сделать, потому что это оборудование крайне необходимо.

Фото: Андрей ФЕДОРОВ

- В целом проект позволяет производить больше тепловой и электрической энергии на нашей ТЭЦ-9. Так, отпуск тепла увеличится на 1,5 млн Гкал в год, - рассказывает директор ТЭЦ-9 Николай Бобровников. - Важно, что улучшится и экологическая ситуация в Ангарске: выбросы золы уменьшатся на 12%, диоксида серы - на 6%, диоксида азота - на 14%.

Благодаря чему? Чтобы произвести такой же объем тепловой энергии, как на старой ТЭЦ-1, теперь нужно потратить меньше топлива. А значит, и выбросов будет меньше. Словом, станция более эффективна и надежна во всех смыслах.

Заметим, сопровождением проекта занималось несколько десятков собственных подрядчиков, таких как «Иркутскэнергопроект», «Евросибэнерго-инжиниринг», «Иркутскэнергоремонт», «ИЦ Иркутскэнерго», ИРМЕТ.

Проверено сибирскими морозами

Таким образом, ТЭЦ-1 остановлена 9 декабря прошлого года, а с ноября по апрель весь комплекс нового оборудования на ТЭЦ-9 успешно прошел опытную эксплуатацию. Ростехнадзор подписал акты готовности. Никаких сбоев в отопительный сезон не было.

- В Ангарске мы получили бесценный опыт реализации масштабного энергетического проекта с ощутимым экологическим эффектом, укрепив собственные инженерные компетенции, - заключил Михаил Хардиков. - По масштабам это крупнейший из реализованных на ТЭЦ проект En+ Group.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый цех по очистке воды

Журналистам показали, как происходит ультрафильтрация

ТЭЦ-9 может похвастаться фактически новым цехом химводоочистки, где установили новейшее оборудование ультрафильтрации. На это ушел год. Все монтировали своими силами. Основную технику привезли из Германии, также использовано оборудование российских и итальянских производителей.

- В нашем цеху обрабатывается до 600 тонн воды в час, - говорит Николай Бобровников. - Вода поступает из Ангары и проходит несколько стадий фильтрации, в том числе и ультрафильтрацию, где происходит более тонкая очистка от мелких примесей. Для этого использованы мембранные технологии.

Далее очищенная вода направляется в баки и используется либо в цикле станции, либо для потребителя, коим является АНХК. Комбинат применяет ее для испарения в своих теплообменных аппаратах. Для чего нужна именно химически очищенная вода? Чтобы продлить службу оборудования. Дело в том, что если заливать обычную воду из реки, то образуется накипь из-за высокой жесткости, а значит, котлы очень быстро выйдут из строя.

Новый цех автоматизированный. Весь процесс управления происходит удаленно - с помощью специального щита.

ВАЖНО!

Тариф останется неизменным

Проект реализован исключительно за счет собственных средств компании на базе соглашения с правительством Иркутской области о сохранении действующего тарифа на период окупаемости - 10 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

540 МВт - электрическая мощность ТЭЦ-9,

2402,5 Гкал/ч – тепловая.

КСТАТИ

Учебная площадка

Старая ТЭЦ-1 находится на территории промзоны АНХК, поэтому просто снести ее нельзя. Часть оборудования станции вовлечено в технологический процесс. На его обслуживании остается работать персонал компании. Что касается турбин, то, возможно, они станут учебным полигоном для сотрудников «Евросибэнерго», а также студентов ИрНИТУ и Иркутского энергоколледжа, которые обучаются по образовательным программам En+ Group (например, в корпоративном учебно-исследовательском центре).