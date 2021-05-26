Гонявшиеся за котом собаки оторвали у машины бампер и фару, а после покинули место ДТП

Так теперь выглядит передняя часть Ниссана Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, что в одном из дворов Свердловского района стоит разбитый автомобиль Ниссан Икс-Трейл, полицейским сообщили жильцы дома. Чтобы проверить, не скрылся ли водитель этой машины с места ДТП, на место приехал участковый. Оказалось, что у японского кроссовера с корнем оторван бампер с решеткой радиатора, а также разбита фара. Так как бампер валялся рядом с машиной, полицейский предположил, что машину могли раскурочить хулиганы. Поэтому он пошел опрашивать жильцов дома.

Версия с хулиганами подтвердилась. Вот только разбить машину умудрились не пьяные буйные соседи, а … бродячие собаки. Один из жильцов дома рассказал, как проснулся среди ночи от громкого лая псов. Он выглянул в окно и увидел такую картину. Свора разъяренных собак бежала за котом. Чтобы спрятаться от них, несчастное животное забилось под первую попавшуюся ему на пути машину. Это был тот самый Ниссан. Дворняг это не остановило и они отчаянно пытались его достать, в прямом смысле разбирая автомобиль на запчасти. Как они еще не отодвинули его с места, остается загадкой. Все это очевидец снял на камеру смартфона.

. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Владельца разбитой машины уже нашли, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался житель Забайкальского края, которого сейчас нет в Иркутске. Детали кузова временно оставили на хранение в отделе полиции. Как только хозяин вернется, их вернут ему.

Так как взять с четырехлапых дебоширов нечего, к слову во дворе они больше вообще не появились, ремонтировать свой кроссовер мужчине, скорее всего, придется за свой счет.