«Обыскивают вещи и даже копаются в нижнем белье»: экс-участница шоу «Холостяк» из Ангарска раскрыла секреты проекта

Ангарчанка Алла Лагутина может попасть на обложку журнала. Фото: Виктория Николашвили

Уже 29 мая состоится финал восьмого реалити-шоу «Холостяк», и вся страна узнает новую избранницу главного холостяка, рэпера Тимати. Мистеру Black Star предстоит выбрать между двумя брюнетками Катей Сафаровой и Алисой Грабовой. Кому из них Тимати подарит кольцо за 300 тысяч долларов, следит и одна из экс-участниц шоу, 25-летняя ангарчанка Алла Лагутина. Девушка, которая сейчас живет в Москве, в 2016 году боролась за сердце певца Алексея Воробьева, главного холостяка четвертого сезона. Но сказочность проекта – только экранная картинка. А что творится за кулисами… Спустя 6 лет сибирячка раскрыла секреты шоу «КП» - Иркутск».

ХАЙПОВЫЕ РЕПЛИКИ НА КАМЕРУ

- Вообще, я не планировала участвовать в проекте, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алла Лагутина. - Хотела, чтобы кастинг прошла моя подруга, уговаривала ее. Сама же пошла с ней, чтобы поддержать. Но разговорилась с редакторами проекта и задумалась. О том, что обе прошли отбор, узнали на следующий же день. Видимо, запомнили, я ведь тараторила без умолку, рассказывая разные истории из жизни. Шок! Честно, не ожидала. Думала, шансы пройти раны равны нулю, ведь кроме нас там были тысячи красивых и интересных девушек. Я сразу согласилась участвовать в проекте. Не просто же так прошла кастинг.

Алла решила подать заявку на конкурс за компанию с подругой. Фото: личный архив Аллы Лагутиной

И на этом, признается Алла, счастливые моменты закончились. Первым разочарованием сибирячки стало интервью в Москве.

- Мне не давали говорить то, что я хотела, - говорит Алла. - Нужны были какие-то хайповые реплики, которые выставляли бы меня в некрасивом свете. Например, я хотела рассказать о том, что родилась рядом с озером Байкал - одним из самых красивых мест на планете. Но мне запретили, пояснив, что это никому не интересно. Лучше трясти нижним бельем и рассказывать про прошлые отношения.

В итоге десять редакторов рядом говорили под ухо, мол, скажи это и скажи это.

А то, что холостяком будет Алексей Воробьев, сибирячка узнала, конечно, уже после того, как прошла в проект.

- Испытала разочарование! – говорит девушка. - Мне он не особо нравился. Например, сейчас я смотрю на Тимати, он интереснее. Нравится, как себя ведет. Да, он очень отстраненный, зато живой.

В 2016 году Алла участвовала в шоу "Холостяк". Фото: личный архив Аллы Лагутиной

ПЯТЬ ЧАСОВ НА КАБЛУКАХ И СОН В КОСМЕТИКЕ

Несмотря на красивую картинку, житье за кадром «Холостяка» - не сахар. На проекте забирают телефоны, обыскивают вещи.

- Вплоть до того, что копаются в нижнем белье! – уверяет Алла. - Для меня это было крайне унизительно. И темп бешенный: мы с девчонками постоянно ходили голодные и не выспавшиеся. Что говорить, если первую серию снимали трое суток. По пять часов без перерыва стояли на каблуках. Нам разрешили поспать только в косметике. Затем подъем и продолжение съемки. Не каждая девушка выдержит таком ритм. Считаю, финалистки - железные леди.

И характер у девушки быстро поменялся. Говорит, что из веселой, сумасшедшей, безбашенной, какой показала себя на кастинге, превратилась в злую, угрюмую и недовольную.

- Не хотелось выглядеть клоуном и дурой, но мне уже пришили этот образ, - вспоминает Алла. - Начался конфликт со съемочной командой. Редакторы очень любят давить и подсказывают фразы, которые, по их мнению, стоит сказать другим участницам. Мне предлагали подойти к другой девушке и устроить скандал со словами: «Ты почему так на холостяка косишься? Не нравится он тебе? Ну на, получай!». Я злилась и стала агрессивно себя вести по отношению к редакторам. Поэтому выбыла из проекта в первой же серии. И не расстроилась. Покинуть шоу было обоюдным решением. Удалось ли пообщаться с Алексеем Воробьевым? Да, у нас был хороший разговор. Правда, это не показали, потому что при монтаже оставляют больше тех, кто дошел до финала.

Фото: личный архив Алла Лагутиной.

СЛАВА ПОСЛЕ ПРОЕКТА

- Устраивают ли девочки подлянки друг другу? – продолжает исповедь девушка. - Группировки, конечно, образуются, но при мне подстав не случалось. Кстати, на проекте реально найти подруг. За совсем недолгое время, что я пробыла там, мы классно сдружились с девчонками. Даже создали общий чат, в котором потом долгое время общались.

Положительные моменты от шоу «Холостяк», признается Алла, безусловно были. Например, у неея прибавилось число подписчиков в инстаграме, а также она получила приглашения участвовать в других телепроектах. Так, однажды она победила на «Давай поженимся». Также снималась в «Модном приговоре».

- А еще у меня был роман с участником шоу «Замуж за Бузову», - улыбается девушка. – Правда, ненастоящий. То была пиар-история, на которую меня уговорила пиар-директор.

Помимо участия в реалити-шоу Алла Лагутина занимается журналистикой. Она проработала корреспондентом и ведущей на нескольких популярных каналах страны. А еще девушка издает журнал и пишет книги про родной Байкал. За основу молодая писательница берет легенды священного озера и соединяет их в произведении с художественным вымыслом.

Ангарчанка вошла в ТОП-100 самых сексуальных девушек страны. Фото: Наталья Цыгина

ТЕПЕРЬ ХОЧУ ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ MAXIM

Сейчас Алла вновь в проекте. Сибирячка хочет встать в один ряд с секс-символами страны и украсить собой обложку популярного мужского журнала MAXIM. Ангарчанка участвует в конкурсе «Miss MAXIM 2021». Фото победительницы опубликуют на обложке глянца.

Итак, на первом этапе конкурса, который продлился до 24 мая, проводилось читательское голосование. Ценители женской красоты отдавали свои голоса за понравившуюся конкурсантку в формате «Кто горячее?!» Из участниц алгоритм формировал случайные пары. За каждую победу в такой паре красотка получала один балл, за поражение - теряла один балл. По итогам конкурса был сформирован ТОП-100 самых сексуальных девушек страны. В него попала и Алла Лагутина.

- Участвовать в конкурсе я стала за компанию с подругой, - рассказывает Алла. – Нашла свои самые горячие и откровенные снимки с какой-то старой фотосессии и подала заявку. После этого забыла про это. А на днях мне позвонили из журнала и сказали, что я успешно прошла первый этап.

Впрочем, это еще только начало. В следующем этапе Аллу и других участниц ждет профессиональная фотосессия. Там среди них будут отобраны 10 финалисток, которые сразятся за право украсить обложку сентябрьского номера мужского журнала. Финал запланирован на 14 июля. И шанс попасть туда у сибирячки есть.

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