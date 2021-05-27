Пизанскую башню обнаружили в Чите: дом кренится набок, но люди там живут. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края.

Северная 39. По этому адресу в центре сибирского города Читы вполне можно водить экскурсии, как к Пизанской башне. Дом ничем не хуже, в том смысле, что точно также конкретно кренится набок. Это заметно сразу, приглядываться не надо. Впрочем, пожалуй, туристы будут не совсем довольны - башня в Пизе старинная, архитектурная достопримечательность. А дом панельный, типичная десятиэтажка заката советской эпохи, сдан в 1989 году. Плюс там живут люди, несколько сотен человек. И само собой, все хотят съехать. А некуда, потому что поди-ка, купи новое жилье!

-Мы с риэлтором побывали в этом доме, тут, конечно, любую квартиру готовы продать с любой скидкой, - рассказывают читинцы. -Только кто же захочет жить в "Пизанской башне"? Дураков нет. А если дом рухнет? Были в квартире на восьмом эаже, там прямо все под наклоном. Бежали из дома без оглядки.

Дом покосился еще в 1996 году, через семь лет после постройки. Времена тогда были лихие, строители, видимо, тоже. Жильцов выселили, в доме протянули стяжки. И снова отдали под заселение, живи-радуйся. Радоваться получилось не очень, потому что жилье снова накренилось и довольно скоро. С тех пор жители регулярно устраивают сходы, жалуются везде, где можно. Дом признали аварийным в 2020 году, но...Включить его в программу переселения просто так нельзя, потому что под снос ветхого жилья он не подходит - построен с дефектами. И областные власти ищут дополнительные деньги.

-Губернатор Александр Осипов эту тему уже решает на федеральном уровне, необходимо финансирование в размере порядка 300 миллионов рублей, чтобы семьи жильцов отсюда переселить. Ситуация в постоянном режиме контролируется городской администрацией, в случае, если обстановка начнет прямо угрожать жизни и здоровью граждан, то тогда будут приниматься экстренные меры. Сейчас ситуация остается стабильной,- отмечает вице-премьер Забайкалья Сергей Гордеев.

Сам глава региона Александр Осипов поручил городской администрации пока наблюдать за домом.

Это значит, конечно, что Пизанская башня в Чите, фото которой разместил сам Осипов в своем аккаунте в Инстаграме, пока поживет.