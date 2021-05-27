Коза в Забайкалье выкормила алабая, от которого отказалась родная мать

Коза выкормила алабая, от которого отказалась родная мать. Фото: ветслужба Забайкальского края.

Алабаи и кавказские овчарки - охранники. Для чабанов, которые гоняют по степи огромные стада и отары - большие помощники. Каждый щенок на вес золота, а нужно их немало. Необычную ситуацию "подглядели" на одной из таких стоянок ветеринары.

- Приехали к чабанам на стоянку, это в 40 километрах от Краснокаменска, - рассказывает ветеринар Наталья Протопопова. - Наша задача - осмотреть поголовье, провести вакцинацию. А там целая отара - одних овец полторы тысячи, быков еще 500, лошадей 140. Словом, работы много. Устали. И уже в самом конце заходим в один из загонов и видим такую картину - коза, а в хозяйстве есть и они выкармливает молоком щенка! Где это видано!

Необычную историю даже сфотографировали - на смартфон. И расспросили хозяев, как дело было. Оказалось, от этого щенка алабая отказалась родная мать. Бросила кормить по неизвестной причине и все тут. Боялись - еще разорвет его. Поэтому срочно забрали малыша и подкинули козе Маньке, которая одновременно с безответственной алабаихой Изольдой произвела на свет вполне здоровое потомство. Шансов, что Манька возьмется выкармливать собаку, было мало. Ну а вдруг?

-Алабаи в хозяйстве чабанов очень нужны, они и и кавказцы тоже, защищают всю отару и стадо, - продолжает ветврач. - Поэтому и решили попробовать. Как ни странно, получилось. Щеночек вырос очень упитанный, становится ото дня на день здоровее и, конечно, от козы его скоро надо забирать, отправлять к своим.

Но как пройдет расставание козы Маньки и подросшего пса, пока никто сказать не берется. Ничего, привыкнут. Кстати, собак у хозяев еще десяток.