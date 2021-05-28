Спасая школу от закрытия, учителя взяли детей из детского дома. Фото из архива семьи Гармаевых.

«Школу закрывают. Надо брать детей из детдома, тогда сохраним и ее, и село!», - весьма неожиданным предложением в начале 2009 года открыл сход глава Элэсуна, бурятского села в 500 человек, а по совместительству - учитель труда Александр Арамхиев.

Народ загудел! Взять детдомовских подростков в семьи? Но прошло 11 лет, а село и школа живы.

Сход решил – будем брать

Представьте себе деревню в бурятской глубинке. От центра республики, города Улан-Удэ, больше 400 километров. По местным, совсем не похожим на автобан, дорогам – больше семи часов езды. Маленькая школа, детсад, фельдшерский пункт, дом культуры, библиотека, - все. Местное население живет своим укладом – охота, рыбалка, огород, хозяйство. В каждой усадьбе - много коров, овец, лошадей.

- Когда-то у нас было большое село, много ребятишек, - рассказывает нынешняя глава Элэсуна Бэлла Галсанова. – Но потом дети выросли и разъехались. И деревня оказалась на грани исчезновения - власти решили закрывать маленькие школы, а у нас в 2009 году детей училось всего 23 в девяти классах. А если школы не станет, то и все учителя разом останутся без работы, родители уедут туда, где для детей есть условия. Значит, исчезнут и садик для маленьких, и библиотека, и медик. А это конец селу.

На сходе собрались не только местные, но и районное начальство. И безумную идею деревенских о детдомовских ребятишках одобрили!

Сергей Мунхоевич и Валентина Зоригтуевна Гармаевы. Фото из архива семьи.

За детьми поехали на автобусе

- Тогда я была учительницей русского языка, муж тоже в школе работал, - вспоминает Валентина Гармаева. – Готовы ли взять детей? Задумались. На размышления с у нас с Сергеем ушло два месяца. Обоим ведь по 50 лет стукнуло и родные сыновья не сказать, что за… Они уже тогда самостоятельно жили, в городе. А мы решились, что же в одиночестве куковать?

Кроме Гармаевых, первопроходцами стали еще четыре учительских семьи. И все до последней минуты колебались. И даже уже сидя в автобусе, который отправлялся в соседний райцентр Баргузин, где был небольшой детдом, сомневались. В салоне – целая делегация. Пять учительниц, директор школы, представители района. «Подходящих» по возрасту школьников 10-13 лет позвали в зал. И сказали в лоб: «Это ваши родители. К кому из них пойдете?»

- Подростки – ребята недоверчивые, стоят – перешептываются, - вспоминает Валентина Гармаева. – Потом смотрю, ко мне подходят трое. Все из одной семьи. Старшей, Марине, тогда было 14 лет, Юре – 11 и младшей Наде – 9. У них, как и у других ребят, кто попал в этот детдом, судьба, как под копирку. Неблагополучные, пьющие родители. Словом, натерпелись…

Вот в этом деревенском доме растят детей Гармаевы. Фото из архива семьи.

Назад уже нельзя!

Вот так десять ребятишек в июне отправились в Элэсун. В гости, на 10 дней, присмотреться.

- В деревне стало непривычно шумно, - вспоминают Гармаевы. – Дети бегали из конца в конец Элэсуна, смотрели, как кто устроился. У кого кто папа и мама, есть ли дедушки и бабушки, какое-где хозяйство. Ну и мы собираем стихийные педсоветы – как себя с ними вести, к чему приучать. Начинать надо было с азов – как заправлять постель, как мыться в бане, есть за столом и стирать свое белье. В детском доме их этому никто не учил.

Но прошло 10 дней. И надо было ехать назад, пока взрослые оформят все бумаги.

- Не поедем, - бастовали дети. – Тут простор, тут свобода, тут спокойно!

Через пару месяцев всех десятерых оформили учащимися местной школы. Кстати, детдом своих не бросил. Положенных по опеке денег не платили еще какое-то время (учительницы вспоминают, что давали на ребенка тогда 3100 рублей в месяц и никаких льгот, не разбогатеешь), и все это время из Баргузина присылали из детдома то яблок, то коробки с соком. А потом и учебники повезли.

Стали в деревне своими

- Я тогда была руководителем в четвертом классе. Шестеро мальчиков из 10 ребят в нем были из приемных семей, в том числе и Кирилл Леонов, которого взяли на воспитание я с мужем, - рассказывает учительница математики Ирина Раднаева. Недавно она отметила юбилей – 65 лет, но до сих пор работает в родной школе.

С «первым набором», вспоминают в селе, вообще проблем не было. Надо на сенокос? Значит, литовку в руки и вперед. Надо огород прополоть? Тяпку в руки и за работу, а потом дружно на речку. А еще ж грибы, ягоды, пацанам рыбалка. Учились тоже хорошо. Все хотели выбиться в люди. И ведь получилось. У всех!

Старшая дочь Гармаевых Марина.

- Наша старшая Марина, окончила авиационный техникум, потом вуз, - рассказывает Валентина Гармаева. - На авиазаводе работала, сейчас сама многодетная мама, троих девочек воспитывает. Помогаем. Сын Юра военнослужащий. Недавно невесту привез! Поедем к ее родителям скоро знакомиться. А младшая, Надя, ей сейчас 21 год, заканчивает колледж.

В семье гордятся Юрием, он военный. Фото из архива семьи Гармаевых.

Элэсун сами жители называют швейцарскими Альпами.

Одни оставаться не хотим

С того схода прошло 11 лет. Школа живет, в ней сейчас около 40 ребятишек. Причем шестеро – из семьи Валентины и Сергея Гармаевых. Для них неожиданное предложение «спасти школу», прозвучавшее в далеком 2009 году, определило всю дальнейшую жизнь. Когда старшие приемные выросли, на семейном совете решили – возьмут еще детей.

Так порог большой сельской усадьбы переступили еще трое мальчишек и две девчонки.

Вера учится в университете. Фото из архива семьи Гармаевых.

- Я так благодарна маме с папой! – говорит одна из них, Вера, «из второго набора» Гармаевых. Ей сейчас 20 лет. – Я приехала к ним в дом полной неумехой. - Мама занималась с нами, а папа с мальчишками. Сейчас могу и обед приготовить, и стол накрыть, и огород посадить. Замуж вышла. Так свекровь меня хвалит и муж доволен! А когда вижусь с девчонками из своего детдома, вижу, как им приходится. Ничему ведь их не научили.

Сергей славится как отличный рыбак.

- Да, у бабушки с дедушкой наших из Элэсуна новый внук, девятый, - дополняет Веру молодой папаша Никита. Он - студент, будущий автомеханик, женился. На днях у него родился сын. – Скоро в гости приедут или мы к ним. Семья у меня хорошая, жена любимая. За все это я им благодарен. Часто в деревне бываю, помогаю с младшими пацанами.

Да, ведь у Гармаевых снова пополнение. Они ведь в третий раз взяли из детдома ребят - четверо мальчишек и девочку.

Малышня "оккупировала" детскую площадку. Фото из архива семьи Гармаевых.

Вместе со старшими кровными сыновьями, у Гармаевых 15 детей. А всего в семье 35 человек – это с невестками, мужьями и внуками. Большая семья, только внуков – девять. Про первоначальную цель – сохранить школу, все уже и забыли. Ведь больше речи о ее закрытии ни разу не поднималось.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр БЕНЯШ, директор республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:

Учителя старой закалки – это педагоги от Бога

- Из идеи «спасти школу» в Элэсуне родилось целое движение приемных семей в Бурятии. И тут надо понимать, что на воспитание ребят брали педагоги с многолетним опытом, имеющие подход к детям. Они умели в каждом разглядеть свой талант и помочь развить его. Учителя старой закалки – это педагоги от Бога. Поэтому в селе даже форум приемных родителей проводили, где они делились опытом. Их ребятишкам повезло, а если бы остались в детском доме, кто знает… Ведь навык работать, добиваться своих целей, поддержка в жизни, которая у этих ребят есть и после совершеннолетия, очень много значат. Они попали в настоящие семьи и возвращаются в село как к себе домой. Что касается финансов, то сейчас за каждого ребенка, отданного под опеку, родителям стали выдавать по 5 тысяч. И небольшую доплату по республиканской программе приемных семей. Но это за большой труд! Никаких сверхдоходов и материнских капиталов, если что, им не полагается. А содержание детей в семьях мы проверяем, ведь, конечно, бывает всякое.