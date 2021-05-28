Спасаясь от пожара в хостеле в Бурятии, 9-летний школьник залез на подоконник третьего этажа и сорвался

Сгоревший хостел. Фото: СУ СК России по Бурятии

Крупный пожар в ночь на 28 мая разбудил 13 постояльцев хостела, который находится в дачном кооперативе «Урда-Уула» в Улан-Удэ. В трехэтажном здании, загорелся автосервис, расположенный на первом этаже деревянного здания. Чтобы спастись, жильцам пришлось прыгать из окон второго и третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Среди них находилась женщина с ребенком, - рассказали в ведомстве. – Они также выпрыгнули из окна третьего этажа и получили травмы. Увы, не обошлось без погибших. При тушении пожарные нашли тело мужчины, который приехал из Иркутской области.

Фото: СУ СК России по Бурятии

Как удалось выяснить «КП»-«Иркутск» пострадавшим ребенком оказался 9-летний мальчик. Испугавшись огня, он вылез на подоконник и сорвался вниз. Школьник получил компрессионный перелом позвоночника. Как рассказали "Комсомолке" медики, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Следователи уже выяснили, кому принадлежал хостел. Оказалось, трехэтажное здание на своем участке построил местный предприниматель. Всего, в доме находилось 15 жилых комнат.

- По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека», - добавили следователи. – Сейчас выясняются причины пожара.