Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 мая: 1128 человек сейчас лечат в ковидных госпиталях региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 28 мая. Темпы распространения COVID-19 в Приангарье снизились уже до 108 инфицированных за сутки. Это наименьшее число заразившихся с начала снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во время второй волны.

По данным оперативного штаба за время пандемии COVID-19 подхватили 69 651 человек. За сутки в это число вошли как раз те 108 человек, получивших накануне положительные результаты тестов. Радует, что большинство заразившихся гостей и жителей региона - 67 605 человек (+123 за сутки) – на сегодняшний день уже здоровы. Но забывать о масочном режиме и социальной дистанции пока все же не нужно.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 мая: 1128 пациентов лечат от COVID-19

В больницах региона 28 мая под постоянным наблюдением медиков находятся 1128 госпитализированных пациентов с COVID-19. Есть среди них и в тяжелом состоянии.

Увы, не всем зараженным удается победить болезнь. Сегодня стало известно о смерти еще 6 человек от коронавируса. Всего с начала распространения инфекции в Иркутской области уже погибли 2835 человек: причиной смерти 2557 был именно COVID-19, еще 278 заболевших имели в анамнезе и иные тяжелые болезни, которые и стали причиной смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 мая.

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