Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 мая: число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 69 887 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 30 мая. Коронавирус медленно, но сдает свои позиции. В регионе все меньше выявляют новых случаев заражения, но цифры все еще больше ста за сутки. Сегодня оперативный штаб региона сообщил о 112 выявленных за последние 24 часа новых заболевших. Таким образом, количество случаев заражения в Иркутской области на 30 мая составляет 69 887.

За время пандемии в регионе вылечить от COVID-19 смогли 67 964 гостей и жителей области. В это число за минувшие сутки попали еще 96 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 мая: в больницах 1147 инфицированных

Борьба с инфекцией в регионе продолжается. В ковидных госпиталях региона сегодня медики борются за жизнь и здоровье 1147 человек, если среди них и в тяжелом состоянии. Еще несколько тысяч лечатся амбулаторно, именно поэтому в Приангарье все еще действует масочный режим – не забывайте об этом, как и о том, что необходимо по возможности придерживаться социальной дистанции.

Что касается печальной статистики, к несчастью, за сутки скончались еще 6 человек. А это означает, что число погибших от COVID-19 за время пандемии возросло до 2568. Еще 278 инфицированных имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 мая.

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