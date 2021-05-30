Съели за 15 минут: пирог-гигант с капустой длиной 70 метров испекли к юбилею Ангарска

Измерение пирога-гиганта для фиксации рекорда. Фото: предоставлено проектом "Иркутская область. Книга рекордов".

Аромат капустного пирога собрал на центральной площади Ангарска сотни горожан в День города, который отмечается в эти выходные 29-30 мая.

Пока на площади Ленина выкладывали пирог-гигант весом 240 килограммов и длиной в 70 метров – именно столько лет исполнилось Ангарску – у многих наверняка проснулся аппетит. Но к угощению сибиряков подпустили не сразу - на место приехали представители Книги рекордов Иркутской области, которые после тщательных замеров признали – новый гастрономический рекорд Приангарья установлен.

- Измерение длины проходило под пристальным внимание сотен зрителей и с привлечением независимого арбитра из числа собравшихся на праздник ангарчан - Алины Старостиной, - рассказали КП-Иркутск организаторы проекта Книга рекордов Иркутской области.

Пирог во время замеров заботливо прикрыли пищевой пленкой. Фото: предоставлено проектом "Иркутская область. Книга рекордов".

Повара поделились списком продуктов, который ушел на приготовление рекордного блюда: муки было потрачено 90 кило, сливочного масло – 45, соли – 2,5 килограмма, сахара – 4,5, а вот яиц потребовалось 150 штук.

Когда рекорд был зафиксирован, пирог порезали и велели ангарчанам угощаться. Стряпня оказалась не только большой, но и вкусной, съели пирог-рекордсмен за 15 минут.

Кстати, предыдущий пирог, который также попал на страницы Книги рекордов Иркутской области, был постряпан в 2019 году в городе Черемхово. Его длина была 33 метра, ну что сказать, рекорд Приангарья побит. Хотя специалисты считают, что это два разных рекорда.

- Мы специально не объединяли их, так как начинки разные, тот был с черемухой, - отмечают фиксирующие рекорды. – На него ушло 100 кг пшеничной и 15 черемуховой муки, 400 яиц, 42 литра молока и 10 кг сметаны.

После того, как рекорд был установлен, пирогом смогли полакомиться все желающие. Фото: предоставлено проектом "Иркутская область. Книга рекордов".

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Огромная яичница

Еще один гастрономический рекорд Иркутской области, но уже для Книги Гиннесса, был зафиксирован в регионе в 2005 году. Тогда в поселке Белореченск Усольского района приготовили яичницу из 11 000 яиц.

Шестиметровую сковороду подогревали шесть газовых горелок, а чтобы дождь не помешал установить рекорд, готовили под специально оборудованным навесом. Отведать блюдо получилось у 6 000 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08