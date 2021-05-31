День города Иркутска 2021: выступление джаз-бэнда, дискотека и караоке

День города Иркутска 2021: выступление джаз-бэнда, танцы и караоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города Иркутска 2021 отмечается всегда в первую субботу июня – в этом году праздник выпал на 5 июня, однако, коронавирус снова вносит изменения в привычные сибирякам празднества. Часть торжеств, посвященных 360-летию областного центра, перенесена на осень, но праздничные события начнутся, как и положено 5 числа. Подскажем, когда пройдут концерты, а когда карнавал с фейерверком и что собственно в программе.

День города Иркутска 2021: мастер-классы и концерты у памятника Александру III

У памятника Александру III, как всегда, оборудуют сцену. В первой половине дня там ждут спортивных и активных . Чтобы сил у сибиряков хватило отмечать весь день, сначала на набережной для горожан проведут зарядку, а после несколько зажигательных спортивных мастер-классов. Продлятся они до обеда, а вот после – в 14.00 – уже начнутся концерты и танцы.

- В это время на сцену поднимутся творческие коллективы нашего города, - рассказали в администрации города Иркутска. – Ансамбли, группы приготовили для горожан в подарок концерт «С днем рождения, Иркутск!».

В 17.00 здесь же начнется концерт ансамбля «Доктор Джаз» из Иркутска, который успел покорить слушателей не только России, но и за рубежом. Джаз-бэнд этим концертом на бульваре Гагарина откроет свои знаменитые летние сезоны. После выступления «докторов» стартует фестиваль радио МСМ «Голос моего города», а в 20.00 - гала-показ XII Международного фестиваля - «ЭТНОПОДИУМ на Байкале». Иркутянам 5 июня удастся и потанцевать. Ритмы будет задавать кавер-группа «Burrn».

День города Иркутска 2021: с детьми на остров Юность

В День города Иркутска на острове Юность всегда проводят интересные конкурсы, игры с аниматорами для детей. Так и в этом году остров снова станет площадкой для ребятишек. Но на этот раз для юных иркутян приготовили что-то особенное – караоке. Работать оно будет с 13.00 до 17.00. После вокальных проб начнутся танца. Детская дискотека начнется в 18.00.

День города Иркутска 2021: в сквере Кирова чтение стихов

Праздничная программа в сквере Кирова намечена на 6 июня. С 12 до 16.00 здесь состоится Литературный квартал «Книги и люди: Век XXI». Для горожан здесь прочтут стихи, прозу, проведут конкурсы и викторины. Проведут такую необычную программу писатели и литераторы с библиотекарями, а именно придут представители библиотек Централизованной библиотечной системы города, Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых, областных библиотек, Дома литераторов, союза писателей. Выступить успеют также артисты иркутской филармонии. Кстати, это не все июньские торжества по поводу 360-летия областного центра. Концерты-поздравления пройдут и по округам.

День города Иркутска 2021: фейерверк и карнавал перенесли

Фейерверк и карнавал пока решено перенести на сентябрь. К этому времени, по мнению специалистов, вероятность заразиться коронавирусом будет ниже.

- Было принято решение наиболее крупные мероприятия: городской карнавал, концерт на площади графа Сперанского и фейерверк перенести на 4 сентября, - рассказали «КП» в администрации города. - За это время, надеемся, будут достигнуты высокие показатели по вакцинированию жителей областного центра, сформируется коллективный иммунитет, да и в целом эпидемиологическая ситуация улучшится.

ВНИМАНИЕ! Программа торжеств в День города Иркутска 2021 еще формируется. Возможны изменения, следите за обновлениями.

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