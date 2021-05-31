«Спят друг на друге»: 87 мигрантов заселили в цоколь двух многоэтажек Иркутска

87 мигрантов заселили в цоколь двух многоэтажек Иркутска Фото: Андрей СИНЬКОВ

«Красиво идут, вон та группа в спортивных костюмах и кепках»... Вот так шутят, переделав легендарную фразу Василия Ланового из фильма «Полосатый рейс» жильцы двух высоток по улице Зимняя в Иркутске. И заметили они, как уже понятно, не тигров, выходящих из воды, а несколько десятков мигрантов. 87 приезжих из Средней Азии обрели пристанище в цоколе многоэтажек.

- Да, это все происходило у нас на глазах, - возмущается в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск» местная жительница Ирина Лемзякова. – Мы, конечно, недовольны. Боимся антисанитарии. Спуститесь сами и посмотрите, что там за условия.

Сразу скажем, иностранцев поселили не в подвал. Это помещения под офисы в цокольном этаже с косметическим ремонтом и хорошим освещением. Спустившись вниз, мы попал в настоящее общежитие, пусть и стихийное. Внутри имеются душевая, умывальники и туалет. В коридоре в ряд стоят четыре печи для готовки еды, на столах разбросаны кастрюли, посуда… Ну а в небольшой комнате оборудовали спальню в стиле камеры следственного изолятора. Рабочие лежат едва ли не друг на друге, на сколоченных из досок двухъярусных кроватях.

- Мы только сегодня прилетели из Узбекистана, - на ломанном русском языке объясняет один из постояльцев «общежития». – Будем строить квартиры в Иркутске. Кто заселил нас сюда? Строительная компания. Мы здесь ненадолго. Потолок – два, три дня.

Печки для готовки еды. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Правда, выселяться пришлось еще быстрее – уже буквально через несколько часов. Жильцы высоток, увидев такое «переселение народов», вызвали полицию. Правоохранители приехали и решили познакомиться с каждым гостем из Узбекистана в отделе МВД. Чтобы увезти всех, потребовалось вызывать два огромных экскурсионных автобуса.

- В отделе всех мигрантов поставили на фото и дактилоскопический (отпечатки пальцев – прим. Ред.) учет, - рассказал корреспонденту «КП» - Иркутск» источник в правоохранительных органах. – Прокуратура, полиция и Роспотребнадзор приедут, чтобы проверить эти помещения на пригодность и законность проживания. Кстати, цоколь действительно принадлежит компании-застройщику, которая, по словам мигрантов, пригласила их на работу.

Все рабочие приехали из Узбекистана Фото: Андрей СИНЬКОВ

Факт проверки «Комсомолке» подтвердили и в областной прокуратуре.

- Мы также проводим проверку соблюдения миграционного законодательства, - отметили в ведомстве.

Добавим, что по закону всем иностранцам, приезжающим на работу в Россию необходимо сдать отрицательный тест на коронавирус. Есть ли такие тесты у всех обитателей «общежития» дома на Зимней, точно неизвестно. Впрочем, местных жителей волнует не только это.

По словам рабочих, в цокольный этаж их заселила строительная компания. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Хотелось бы разобраться, законно ли все это, - пишут жильцы дома в общем чате. - Кладовые в подвалах запретили, а людям жить, значит, можно?

По словам жильцов, через несколько часов мигранты все же вернулись в свое «общежитие».