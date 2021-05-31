Байкал и Дальний Восток: ученые из Иркутска рассказали, где ожидаются землетрясения

Байкал и Дальний Восток: ученые рассказали, где ожидаются землетрясения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильные землетрясения уже в этом году ожидаются на Дальнем Востоке, на Кавказе и на Алтае. К этому списку ученые добавляют север Якутии, Байкал, Саяны и Крым. Тут надо сказать, что в большинстве этих мест «потряхивает» еженедельно. И это считается хорошо – сейсмическая активность, точно так же, как и любая другая, имеет свойство накапливаться и разряжаться. Сразу сильно или понемногу. Где в России ждут землетрясения, спросили мы руководителя Байкальского филиала Геофизической службы РАН Елену Кобелеву ( заранее зная, конечно, что точно по срокам этого предсказать нельзя).

Вокруг Байкала одновременно действуют три очага

В Иркутской области и Бурятии живут вынужденные философы. Землетрясением в три балла здесь никого не проймешь. Это ж и так раз-два в неделю бывает. Вот четыре балла, когда люстры ходят, книги и кружки падают и холодильники среди ночи будят, потому что начинают вибрировать – это да. А пять баллов тем более. ..

-Но на самом деле и пять баллов для нашей территории не редкость, фиксируем довольно часто, - говорит Елена Кобелева. – И иркутяне со стажем относятся к ним достаточно спокойно. Хотя, когда с конца прошлого года начало ощутимо трясти очень часто, мы зафиксировали, что уровень тревожности буквально подпрыгнул. На сайте опросник висит, как ощутили очередной толчок, и вот эти данные стали зашкаливать.

Все дело в том, объясняют сейсмологи, что вокруг Байкала сейчас действуют одновременно три очага сейсмической активности.

-До сих пор, с 12 января, никак не может успокоиться Хубсугул, продолжаются афтершоки, которые доходят до Иркутска, - говорит Елена Кобелева. – Кроме того, довольно долго ничего не происходило в районе БАМа, а теперь толчки в районе Кудары фиксируем постоянно. И не только. Действует и очаг в середине Байкала. Такое даже для этой сейсмоактивной территории редкость.

Сильно порадовать иркутян специалисты не могут. Увы, землетрясения здесь были, есть и будут. Что хорошо – здания в городе, где могут быть 8-балльные землетрясения, эти толчки выдержат. Сейсмологи настаивают на том, что необходимо продолжать жестким образом проверять здания на сейсмостойкость.

Ученые полагают, что может тряхнуть на Дальнем Востоке

-Появились сообщения, что в ближайшей перспективе толчки угрожают Камчатке…

-Да, об этом заявляет завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов, - говорит Елена Кобелева. – Тут надо иметь в виду следующее. Во-первых, там по прогнозу сейсмичности в России, который рассчитан на ближайшие 50 лет и вполне, кстати, доступен, в принципе возможны самые большие в стране баллы. Во-вторых, ежедневно на своем сайте камчатские коллеги публикуют сведения об активности земной коры и пишут, что уровень сейсмичности низкий для этой территории. А нам известно, что долго так продолжаться не может. Ну и, наконец, там в последние годы увеличили число станций, сами специалисты заявляют, что ведут исследования и увеличили точность прогнозов.

Карта сейсмического районирования России.

А где еще будет трясти?

-Там же, где и всегда, - говорит Елена Кобелева. – Есть несколько территорий страны, где сейсмическая активность повышена. Создана карта, где все эти зоны отмечены и конкретно указано, где и какие толчки земной коры возможны.

Последняя версия карты составлена несколько лет назад и часть страны на ней девственно зеленая, а часть окрашена интенсивным красно-бурым цветом. В этот список попали все горные территории, часть Дальнего Востока и, разумеется, Байкал.

А где землетрясений не ожидается?

Есть такие регионы в России, которые даже не стали заносить на карту сейсмической активности, настолько там маловероятны землетрясения. Все они расположены на севере, северо-западе и в центре страны.

Это Москва и Санкт-Петербург. А также Мордовия, Удмуртия, Калужская, Курганская, Новгородская, Орловская, Псковская. Смоленская, Тверская,. Тульская и Ярославская области, Ханты-Мансийский, Эвенкийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.