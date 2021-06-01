Покупаешь за 1,7 млн, а отдаешь 2,4 млн: в автосалоне сибиряка обманули, добавив в договор лишние строчки. Фото: личный архив Алексея Агейченко

Заменить уже не новый «Ситроен» 2010 года выпуска на свежую машину из салона предприниматель из Усолья-Сибирского Алексей Агейченко мечтал несколько лет. И наконец решился! Выбор пал на новинку китайского автопрома – кроссовер бизнес-класса. За машиной Алексей отправился в Иркутск. Вот только заглянул усольчанин не в офис официального дилера, который торгует исключительно этой маркой, а в обычный салон, где продают машины разных производителей.

- Там стояла модель, какую я и хотел, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Алексей Агейченко. – Судя по ценнику, с учетом скидки в 300 тысяч кроссовер обошелся бы в 1,7 миллиона рублей. Меня вполне устроило. Купить его я решил в трейд-ин, то есть согласился отдать свой старенький Ситроен. Его рыночная цена была около 900 тысяч рублей, но мне предложили за него 950 тысяч. Итого я должен был отдать собственных средств только 800 тысяч, которые я рассчитывал оформить кредитом на пять лет. Ежемесячный платеж рассчитали на 12-15 тысяч рублей.

После того как автосалон подписал с Алексеем договор о трейд-ин, автомобиль неожиданно для покупателя вырос в цене. В банк салон почему-то подал документы о том, что кроссовер стоит уже не 1,7 млн, а 2,4 млн рублей. Кредит же оказался рассчитан на 7 лет, в течение которых усольчанин был обязан каждый месяц отдавать по 38 тысяч.

- Меня это не устроило и я решил отказаться от покупки, - продолжает Алексей. – Однако в салоне заявили: «А мы вашу машину уже купили и вернуть не можем». Добавили, что могут вернуть деньгами 650 тысяч рублей. И я бы лишился своего старого «Ситроена» и 300 тысяч рублей. Я вызвал полицию. Оперативники приехали, поняли ситуацию, но помочь ничем не смогли. Сказали, что нужно обращаться в суд.

Ездить на новой машине Алексею нет никакого удовольствия. Фото: личный архив Алексея Агейченко

Так почему выросла стоимость авто? По словам Алексея, сотрудники салона аргументировали это тем, что кроссовер не 2020-го, а 2021 года выпуска. Кроме того, они без ведома покупателя менеджер включил в договор допоборудования на круглую сумму.

- Страховка, как я потом выяснил, являла собой карточку помощи на дорогах, также в счет вошли коврики, багажник, сигнализация и парктроник, - говорит Алексей. – И все это на 200 тысяч! Еще уверяли, что 2,4 млн это рыночная цена машины. Уже позже я смотрел в интернете, что максимальная стоимость этого кроссовера – 2 млн, а средний чек - 1,7-1,8 млн. В общем, чтобы просто уйти из этого проклятого автосалона, я подписал все документы.

Теперь Алексею пришлось нанять адвоката и отстаивать свои права в суде. Признается, ездить на новом кроссовере ему нет никакой радости.

- Буду через суд добиваться, чтобы мне вернули хотя бы 300 тысяч рублей, - говорит Алексей. - Ведь салон выдал мне за Ситроен 650 тысяч рублей вместо 950. Ну и, конечно, хочется оформить рефинансирование кредита. Отдавать ежемесячно около 30 тысяч я не смогу. Если проиграю суды, придется продавать квадроцикл, чтобы гасить кредит.

ЗВОНОК В РОСПОТРЕБНАДЗОР

Против владельца салона возбуждено административное дело

- Алексей написал заявление в Роспотребнадзор, - подтвердили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Специалисты провели контрольную закупку и факты подтвердились. Чтобы привлечь внимание клиентов, на сайте автосалона продавец действительно указал заниженную стоимость автомобиля. При этом покупателю говорят о размере процентной ставки, которая существенно ниже той, что указывается в договоре. Также мы выяснили, что после приобретения допоборудования, стоимость авто выросла на 30%. Против владельца салона возбуждено административное дело. К слову, обращение Алексея по подобному поводу – не единственное. С начала года поступило более 10 жалоб.

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Юрий ЗУБАРЕВ, автоюрист: "Подав иск, шансы есть"

- Схема, по которой обманули Алексея, далеко не новая. Это такой маркетинговый ход. Обычно «вкусными» ценами на авто как раз завлекают неофициальные дилеры. У них в отличие от официалов машина может стоить на 100 тысяч дешевле, но без учета тех самых допуслуг. С сигнализацией, обвесами, ковриками и другим оборудованием в итоге автомобиль становится дороже тысяч на 500. Люди радуются, что сэкономили при покупке и не замечают, что подписывают. Если вы попали в такую же ситуацию, выхода два. Для начала попробуйте обратиться в сам салон с заявлением об отказе услуг, которые были навязаны и потребовать возвращения денег. Если салон отказывается отдавать деньги, смело обращайтесь с иском в суд.