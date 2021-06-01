Инфаркты и инсульты «молодеют»: как сибирякам сберечь себя от болезней сердца

Заместитель главврача Иркутской областной клинической больницы Иван Коробейников в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5fm). Фото: Регина Глазкова.

«Комсомольская правда»в Иркутске вместе с министерством здравоохранения региона продолжает конкурс«Клиника года». Напомним, для медучреждений это возможность заявить о себе и укрепить диалог с пациентами, а для наших читателей-поддержать больницу, которой они по-настоящему благодарны за помощь, или конкретного врача в номинации «Доктор года». А также на сайте irk.kp.ru продолжается традиционный фотоконкурс «Феи в белых халатах».

В рамках проекта мы встречаемся с врачами.О себе, о работе в пандемию и о профилактике болезней в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 fm) рассказал заместитель главного врача Иркутской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Иван Коробейников.

О выборе профессии

- Я продолжаю небольшую семейную врачебную династию, - улыбается Иван Коробейников. - Папа - врач-трансфузиолог, работал на станции переливания крови.Мама - медсестра-анестезист, 51 год трудилась в институте травматологии и ортопедии. Конечно, они хотели, чтобы я тоже пошел в медицину. И я поступил в Иркутский государственный медуниверситет.

Почему стал именно неврологом? Это профессия для думающих. Как говорил главный нейрохирург России: «Неврология - бесконечна, нейрохирургия – блестяща». Вот я и выбрал бесконечность.

О пандемии и осложнениях после COVID-19

- Областная больница, считаю, достойно справилась в период пандемии, - продолжает медик. - Ковидное отделение у нас открылось осенью, когда стало ясно, что остальные медучреждения не справляются с наплывом больных. Мы запустили реанимацию для зараженных COVID-19 и работали в режиме экстренности.Принимая пациентов с инсультами и инфарктами, мы нередко понимали, что это одно из осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Более того, мы замечали, что осложнения на сердце у пациентов проявлялись даже раньше, чем симптомы самого коронавируса. А температура, пневмония развивались только на третий-пятый день после госпитализации.

Причина в том, что коронавирус влияет на свертываемость крови, провоцирует образование тромбов. Поэтому пациентам, переболевшим этой инфекцией, прописывают препараты для разжижения крови.

О способах сохранить здоровье

-Болезни сердца «молодеют». Увы, сейчас больше половины пациентов нашей реанимации, у кого случились инфаркты или инсульты, - в возрасте до 50 лет, - говорит Иван Коробейников. - Между тем, простые рекомендации - соблюдать режим питания, достаточно двигаться, отказаться от вредных привычек, следить за весом и уровнем давления - помогут уберечь себя от этих недугов, и от многих других. Порой пациенты настолько запускают свое здоровье, что вернуть его очень и очень непросто.

А если говорить о профилактике инфекций, то, конечно, давно зарекомендованный способ предотвратить болезнь - ставить прививку.

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