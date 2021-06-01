Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июня: от COVID-19 в регионе вылечились больше 68 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 июня. В Иркутской области сегодня количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило 70 тысяч. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- За сутки в области подтвердилось еще 110 случаев заражения, общее число инфицированных за время пандемии составляет 70 096, - отмечают в штабе.

Радует, что большинство подцепивших заразу с болезнью уже справились. За сутки отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 144 сибиряка. Всего переболели COVID-19 в регионе уже 68 153, в этом числе 6 202 ребенка.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июня: 4955 человек в области лечат от COVID-19

Темпы заболеваемости падают, эпидемиологическая ситуация улучшается, но расслабляться рано. В Иркутской области 1 июня COVID-19 болею 4955 человек. Большинство из них – 3801 – переносят новую коронавирусную инфекцию легко и медики разрешили им лечится дома. Но в ковидных госпиталях еще больше тысячи пациентов.

При этом, из 1154 госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 79. Продолжаются и летальные исходы. Сегодня стало известно о смерти еще пяти человек от коронавируса. Всего за время пандемии Приангарье потеряло 2857 человек: причиной смерти 2578 зараженных стал именно COVID-19, еще 279 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 июня.

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