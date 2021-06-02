Новый сквер и третья по размеру детская площадка в стране: как преобразится Синюшина гора в Иркутске

Обсуждение строительства новой комплексной спортивной площадки. Фото из личного архива.

Микрорайон Синюшина гора в Иркутске растет и развивается: cтроятся новые дома, открываются магазины. Семьи охотно сюда переезжают. Но чтобы жить здесь стало максимально комфортно, предстоит сделать многое. Пока округ № 25, в который входит микрорайон, без депутата, поэтому всю деятельность в нем контролирует спикер через своих помощников. О том, как территория преобразится в ближайшее время, рассказал помощник председателя Думы Иркутска на общественных началах Евгений Цапаев.

Отлов бездомных собак

- Одна из самых острых проблем на Синюшиной горе, как и во многих других территориях, - бродячие собаки, - говорит Евгений Цапаев. - Именно на них чаще всего жалуются местные жители, отправляя обращения к нам в общественную приемную. Меры уже принимаются: за счет частного финансирования мы заключили договор с питомником «К-9» на гуманный отлов 50 бездомных животных без хозяина. В первую очередь, конечно, с улиц станут забирать агрессивных псов, а контролировать процесс будут представители инициативной группы зоозащитников.

Для нашего города это, пожалуй, ново - когда с уличными собаками борются в конкретном микрорайоне. Помимо отлова, который, к слову, уже начался, у местных жителей будут формировать ответственное отношение к домашним питомцам.

- Уже есть договоренность с ветеринарами о том, что они проведут в микрорайоне лекции о том, как важно стерилизовать домашних животных и заботиться о них, - продолжает помощник спикера. - Кроме того, скоро на бульваре появился яркий баннер на эту тему.

Встреча с сотрудниками «К-9». Фото из личного архива.

Какие еще проблемы волнуют жителей микрорайона? Весной, например, часто поступали жалобы на мусор.

- Мы провели большой субботник в конце апреля, привлекли 150 человек. А в майские праздники собственными силами убрали еще 18 «болевых» точек, где, согласно жалобам местных жителей, скопилось много бытовых отходов: например, территории у гаражей и вокруг контейнерных площадок - рассказывает Евгений Цапаев. - Сегодня в округе чисто.

Поступают обращения и по поводу состояния жилых домов, дворов и дорог. Как отметил помощник председателя Думы Иркутска, здесь требуется комплексный подход.

Благоустроят рощу, создадут сквер

Большая роща - гордость Синюшиной горы. Все-таки приятно прогуляться среди деревьев, насладиться спокойствием и свежестью. Но не хватает скамеек, пешеходных и велосипедных дорожек, урн. Планируется, что третий этап благоустройства пройдет в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Фактически роща находится в 24-м округе, но часть ее приближена к 25-му. Местные жители ходят туда отдыхать,заниматься скандинавской ходьбой, поэтому обустройство важно и для нас, - поясняет Евгений Цапаев. - Еще один масштабный проект - будущий сквер возле домов на Рябикова: №№ 4, 5, 6 и 15а. Там создадут самую большую в Иркутске и третью по размеру в России детскую площадку! Оформят ее в космическом стиле. А еще здесь появятся зона отдыха, тропинки и велодорожки, скамейки и урны,новые зеленые насаждения.

Строительство сквера уже началось. Планируется, что он будет готов не к 1 сентября, как заложено в проекте, а раньше.

По этой же программе в микрорайоне приводят в порядок дворы. По словам помощника спикера, удалось договориться с подрядчиком, чтобы на месяц раньше начать обновлять территорию по адресу: Рябикова, 9а и8б. Также работы ведутся на Булавина, 12. В этих дворах обустраивают детские площадки и зону для занятий воркаутом, заменяют асфальт на парковочных карманах, проводят работы по озеленению.

- Но и вне программ обустраиваем дворы своими силами: ремонтируем детские площадки, высаживаем цветы, убираем мусор, - добавляет Евгений Цапаев.

Евгений Цапаев, помощник председателя Думы Иркутска на общественных началах. Фото из личного архива.

Где заниматься творчеством и спортом

А что насчет соцобъектов?

- Много вопросов возникает по зданию бывшего кинотеатра «Орион», где сейчас располагается детская школа искусств № 10. Там учатся около 380 детей, хотя помещения для этого не предназначены, - говорит Евгений Цапаев. - В конце апреля я инициировал поездку к зданию, в которой участвовали депутат Госдумы ФС РФ Сергей Тен, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев и заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко. Важно было показать, в каких условиях занимаются ребята. В мае в здании провели инструментальное обследование. Хоть оно не является аварийным, все же пути решения активно прорабатываются.

Важны и творчество, и спорт. Так, к празднованию 360-летия Иркутска округу выделили 10 млн рублей. Потратят их на строительство комплексной спортивной площадки МБОУ г.Иркутска-2 , которая будет открыта для всех.

- Сегодня единственное место, где местные жители могут поиграть в футбол, - стадион школы № 5. Но этого недостаточно, - уверен Евгений Цапаев. - Теперь появится еще одно: с футбольным полем, площадками для воркаута, для игры в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и полосой для сдачи норм ГТО.

Потренироваться на обновленном стадионе жители Синюшиной горы смогут совсем скоро: сейчас завершается проектирование, а в июле его начнут модернизировать.

Еще одна важная инициатива - строительство детской поликлиники № 10. По словам помощника спикера Думы, проектная документация уже готова, площадка выделена.

- Я подготовил обращение на имя председателя Думы с просьбой предоставить информацию о том, как и когда будет реализовываться проект, - говорит Евгений Цапаев. - Новое здание позволит разгрузить основную поликлинику.

СПРАВКА «КП»

Евгению Цапаеву 32 года. Родился в Иркутске, рос в поселке Чунском. Профессионально занимался спортом. Окончил Иркутский госуниверситет по специальности «юриспруденция» с международно-правовым профилем. В настоящее время руководитель строительной компании. Занимается благотворительностью. Женат, воспитывает двух дочерей.