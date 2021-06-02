Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2021 6:00

Новый сквер и третья по размеру детская площадка в стране: как преобразится Синюшина гора в Иркутске

Помощник председателя городской Думы по 25-му округу Евгений Цапаев рассказал, как изменится микрорайон в ближайшее время
Снежанна БЕЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обсуждение строительства новой комплексной спортивной площадки. Фото из личного архива.

Обсуждение строительства новой комплексной спортивной площадки. Фото из личного архива.

Микрорайон Синюшина гора в Иркутске растет и развивается: cтроятся новые дома, открываются магазины. Семьи охотно сюда переезжают. Но чтобы жить здесь стало максимально комфортно, предстоит сделать многое. Пока округ № 25, в который входит микрорайон, без депутата, поэтому всю деятельность в нем контролирует спикер через своих помощников. О том, как территория преобразится в ближайшее время, рассказал помощник председателя Думы Иркутска на общественных началах Евгений Цапаев.

Отлов бездомных собак

- Одна из самых острых проблем на Синюшиной горе, как и во многих других территориях, - бродячие собаки, - говорит Евгений Цапаев. - Именно на них чаще всего жалуются местные жители, отправляя обращения к нам в общественную приемную. Меры уже принимаются: за счет частного финансирования мы заключили договор с питомником «К-9» на гуманный отлов 50 бездомных животных без хозяина. В первую очередь, конечно, с улиц станут забирать агрессивных псов, а контролировать процесс будут представители инициативной группы зоозащитников.

Для нашего города это, пожалуй, ново - когда с уличными собаками борются в конкретном микрорайоне. Помимо отлова, который, к слову, уже начался, у местных жителей будут формировать ответственное отношение к домашним питомцам.

- Уже есть договоренность с ветеринарами о том, что они проведут в микрорайоне лекции о том, как важно стерилизовать домашних животных и заботиться о них, - продолжает помощник спикера. - Кроме того, скоро на бульваре появился яркий баннер на эту тему.

Встреча с сотрудниками «К-9». Фото из личного архива.

Встреча с сотрудниками «К-9». Фото из личного архива.

Какие еще проблемы волнуют жителей микрорайона? Весной, например, часто поступали жалобы на мусор.

- Мы провели большой субботник в конце апреля, привлекли 150 человек. А в майские праздники собственными силами убрали еще 18 «болевых» точек, где, согласно жалобам местных жителей, скопилось много бытовых отходов: например, территории у гаражей и вокруг контейнерных площадок - рассказывает Евгений Цапаев. - Сегодня в округе чисто.

Поступают обращения и по поводу состояния жилых домов, дворов и дорог. Как отметил помощник председателя Думы Иркутска, здесь требуется комплексный подход.

Благоустроят рощу, создадут сквер

Большая роща - гордость Синюшиной горы. Все-таки приятно прогуляться среди деревьев, насладиться спокойствием и свежестью. Но не хватает скамеек, пешеходных и велосипедных дорожек, урн. Планируется, что третий этап благоустройства пройдет в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Фактически роща находится в 24-м округе, но часть ее приближена к 25-му. Местные жители ходят туда отдыхать,заниматься скандинавской ходьбой, поэтому обустройство важно и для нас, - поясняет Евгений Цапаев. - Еще один масштабный проект - будущий сквер возле домов на Рябикова: №№ 4, 5, 6 и 15а. Там создадут самую большую в Иркутске и третью по размеру в России детскую площадку! Оформят ее в космическом стиле. А еще здесь появятся зона отдыха, тропинки и велодорожки, скамейки и урны,новые зеленые насаждения.

Строительство сквера уже началось. Планируется, что он будет готов не к 1 сентября, как заложено в проекте, а раньше.

По этой же программе в микрорайоне приводят в порядок дворы. По словам помощника спикера, удалось договориться с подрядчиком, чтобы на месяц раньше начать обновлять территорию по адресу: Рябикова, 9а и8б. Также работы ведутся на Булавина, 12. В этих дворах обустраивают детские площадки и зону для занятий воркаутом, заменяют асфальт на парковочных карманах, проводят работы по озеленению.

- Но и вне программ обустраиваем дворы своими силами: ремонтируем детские площадки, высаживаем цветы, убираем мусор, - добавляет Евгений Цапаев.

Евгений Цапаев, помощник председателя Думы Иркутска на общественных началах. Фото из личного архива.

Евгений Цапаев, помощник председателя Думы Иркутска на общественных началах. Фото из личного архива.

Где заниматься творчеством и спортом

А что насчет соцобъектов?

- Много вопросов возникает по зданию бывшего кинотеатра «Орион», где сейчас располагается детская школа искусств № 10. Там учатся около 380 детей, хотя помещения для этого не предназначены, - говорит Евгений Цапаев. - В конце апреля я инициировал поездку к зданию, в которой участвовали депутат Госдумы ФС РФ Сергей Тен, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев и заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко. Важно было показать, в каких условиях занимаются ребята. В мае в здании провели инструментальное обследование. Хоть оно не является аварийным, все же пути решения активно прорабатываются.

Важны и творчество, и спорт. Так, к празднованию 360-летия Иркутска округу выделили 10 млн рублей. Потратят их на строительство комплексной спортивной площадки МБОУ г.Иркутска-2 , которая будет открыта для всех.

- Сегодня единственное место, где местные жители могут поиграть в футбол, - стадион школы № 5. Но этого недостаточно, - уверен Евгений Цапаев. - Теперь появится еще одно: с футбольным полем, площадками для воркаута, для игры в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и полосой для сдачи норм ГТО.

Потренироваться на обновленном стадионе жители Синюшиной горы смогут совсем скоро: сейчас завершается проектирование, а в июле его начнут модернизировать.

Еще одна важная инициатива - строительство детской поликлиники № 10. По словам помощника спикера Думы, проектная документация уже готова, площадка выделена.

- Я подготовил обращение на имя председателя Думы с просьбой предоставить информацию о том, как и когда будет реализовываться проект, - говорит Евгений Цапаев. - Новое здание позволит разгрузить основную поликлинику.

СПРАВКА «КП»

Евгению Цапаеву 32 года. Родился в Иркутске, рос в поселке Чунском. Профессионально занимался спортом. Окончил Иркутский госуниверситет по специальности «юриспруденция» с международно-правовым профилем. В настоящее время руководитель строительной компании. Занимается благотворительностью. Женат, воспитывает двух дочерей.

БИЗНЕС-ПРЕСС