В Братске «заминировали» 29 детских садов, всех детей эвакуировали. Фото: администрация Братска.

Работу сразу 29 детских садов Братска утром, 2 июня прервали сообщения о минировании учреждений, которые поступили на электронные почты садиков. Получив письма, заведующие сразу эвакуировали ребятишек и вызвали полицию.

- Детей отвезли в близлежащие школы, - рассказала заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова. – Ребят уже накормили и обеспечили им весь необходимый уход. Мы просим всех родителей, при возможности забрать ребятишек домой пораньше. Мы же проведем внеплановые проверки детских садов города и ограничим вход на их территорию посторонних лиц.

Добавим, что все «заминированные» садики уже проверили специалисты. Никаких взрывчатых устройств не найдено. Все другие детские сады Братска продолжают работать в штатном режиме.

КОНКРЕТНО

Какие садики «заминировали» в Братске 2 июня

Сообщения поступили в дошкольные учреждения № 1, 5, 15, 25, 26, 51, 57, 61, 64, 68, 70, 76, 77, 79, 83, 91, 93, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117.