Бурятский театр оперы и балета открывает 29 июня гастроли в Иркутске

ФОТО: предоставлено организаторами гастролей.

Событие долгожданное для поклонников балета и оперы. В Иркутск с гастролями приедет Бурятский театр оперы и балета. Его постановки всегда успешны у нашего зрителя, интересные, профессиональные, зрелищные. Артисты выступят на сцене музтеатра с 29 июня по 11 июля. Гастроли приурочены к празднованию 360-летия Иркутска.

В программе - четыре балета, три оперы и большой гала-концерт, который пройдет в течение двух вечеров. Программа гастрольного тура Бурятского театра оперы и балета известна. Правда, в ней произошли изменения, опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского, намеченная на 9 июля, не состоится. Вместо нее покажут оперу «Травиата» Джузеппе Верди.

- Все приобретенные билеты на оперу «Евгений Онегин» действительны на оперу «Травиата». Если вы хотите вернуть билеты, то это можно сделать по месту приобретения. В том числе и электронных билетов на портале интикетс.ру.

Какие спектакли покажет Бурятский театр оперы и балета в Иркутске? Откроет гастроли балет «Талисман» Риккардо Дриго. Его поставил хореограф Александр Мишутин - выпускник Московского хореографического училища, много лет живет и работает в Японии. Балет, к слову, стал сенсацией и был трижды номинирован на «Золотую маску» в 2020 году. Был показан в Москве. «Талисман» перенесет зрителя в таинственную и пленительную древнюю Индию.

«Лебединое озеро» - это настоящий подарок любителям классического танца, а вечер современной хореографии – погружение в бурятский фольклор, мастерство хореографического искусства. Еще одна волшебная постановка - «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, премьера которой состоялась в январе 2021 года. Не менее увлекательны оперы. Например, масштабный «Князь Игорь» мгновенно переносит во времена Древней Руси, или либретто «Травиаты» - история о женщине, отвергнутой обществом.

КОНКРЕТНО

Программа гастрольного тура Бурятского театра и оперы:

29 и 30 июня, 18:30 — «Талисман» Р. Дриго.

1 июля, 18:30 — «Лебединое озеро» П. Чайковский,

2 июля, 18:30 – Вечер современной хореографии,

3 и 4 июля, 18:00 - «Тысяча и одна ночь» Ф. Амиров,

6 и 7 июля, 18:30 - «Князь Игорь» А. Бородин,

8 и 9 июля, 18:30 — «Травиата» Дж. Верди,

10 и 11 июля, 18:00 — Гала-концерт.