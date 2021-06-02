Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июня: в ковидных госпиталях региона лечат больше 1100 зараженных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 2 июня. Ситуация с COVID-19 в регионе сейчас стабильна. Однако, коронавирус не торопится отступать. Сегодня оперативный штаб региона сообщил о том, что за сутки выявили 117 случаев заражения – это больше, чем в минувшие несколько дней.

По данным на сегодняшний день в регионе выявлено 70 213 зараженных с начала пандемии. Большинство из них уже здоровы. Переболели 68 284 ранее инфицированных ( за сутки +131).

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июня: в больницах 1144 пациента с COVID-19

Забывать о социальной дистанции и масочном режиме, все еще действующей в регионе, не стоит, ведь неизвестно как болезнь отразиться на каждом организме. Возможно, потребуется госпитализация. Сейчас в больницах Приангарья лечат 1144 пациента с новой коронавирусной инфекцией, есть среди них и в тяжелом состоянии. Плюс несколько тысяч жителей Иркутской области сейчас лечатся дома.

Увы, летальные исходы до сих пор регистрируются в области. За сутки скончались еще 6 пациентов: причиной смерти 5 из них стал COVID-19, еще один с таким же диагнозом не перенес другое тяжелое заболевание. Всего Иркутская область потеряла за время пандемии уже 2863 инфицированных: 2583 из них сгубил коронавирус, у 280 в анамнезе имелись и иные болезни, которые и стали причиной гибели.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 июня.

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