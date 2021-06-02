Принял удар на себя: девятиклассник в Бурятии погиб, защищая мать

Девятиклассник в Бурятии погиб, защищая мать. Фото: СУ СК по Бурятии.

- Где моя жена, куда спрятали? Выдавайте ее, а то тут всех сейчас порежу! С такими словами шагнул на порог дома Павловых в бурятском селе Малый Куналей изрядно подвыпивший 31-летний родственник. Он был уверен, что сбежавшая от очередных пьяных разборок супруга прячется у своих.

- Схватил со стола кухонный нож и, угрожая, направился в сторону хозяйки дома, - рассказывают подробности трагедии в СУ СК по Бурятии. - В этот момент 9-классник Андрей, защищая свою мать, преградил дорогу мужчине. Но он с силой нанес школьнику удар клинком ножа в грудь.

Родители подростка вызвали "Скорую помощь" и полицию. Убийцу задержали и будут судить. Но врачи уже ничем не смогли помочь парню и от полученных травм он скончался на месте происшествия. Своим смелым поступком, ценою собственной жизни он спас самого для него дорогого человека – мать, отмечают следователи. На совещании Александр Бастрыкин, а именно по поручению председателя СК и принято решение о том, что юноша достоин награды, отметил, что семьям погибших детей будет оказана помощь и вся необходимая поддержка.