Чья диета в Сибири подорожала больше? Выясняем, что выгоднее – быть мясоедом или питаться овощами? Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП» -Иркутск сравнила, как за последний год изменились цены на продукты. Увы, ничего неожиданного, все в основном только подорожало. Но, конечно, по-разному. И мы решили посмотреть, кто стал тратить на ежедневную потребительскую корзинку меньше, а кто больше - принципиальные вегетарианцы или убежденные почитатели мясного. Результат, мягко скажем, озадачил.

Если вы выбираете бутерброды с колбасой на завтрак и жаркое на обед

Траты на мясное всегда были больше. Кило говядины ( статистика скромно уточняет, что речь не идет о вырезке) в прошлом году обходился в 353 рубля. В этом году за тот же самый кусок того же качества придется заплатить на 8 рублей дороже. Свининка в прошлом году обходилась в 299 рублей, а в этом – в 304, 3 рубля. Куры подорожали за год на 17 рублей. Но больше всего из мясного выросла в цене колбаса – сразу на 29 рублей.

Если вы предпочитаете творог на завтрак и омлет на ужин

Для любителей молочки рост цен оказался совсем не таким уж очевидным. Наоборот, творог сбавил в цене за год пять рублей за килограмм, а молоко подешевело на 2 рубля. Радует? Конечно. Конечно, сметана стала дороже на 7, а сливочное масло – на 19 рублей. Но много ли требуется того и другого? Другое дело, расходы на омлет. Из-за того, что десяток яиц сейчас продается в среднем по 83, 8 рубля, а год назад по 66, 3 рубля, расходы на немудрящую яичницу серьезно выросли. Увы, но и надеяться, что к лету они упадут, не приходится. Птицефабрики сетуют на большие расходы.

А если каша – пища наша?

Кто-то пожмет плечами, но если подумать, каждый лично знает десяток людей, основа рациона которых – всевозможные крупы и макароны. Вариантов их приготовить много, от каш и запеканок до плова и пасты по-итальянски.

И тут – как к делу подойти. Скажем, пшено, а его многие любят, сбросило в цене 3, 5 рубля, а рис стал дешевле на рубль. Зато самая нестабильная относительно стоимости гречка продается на 12 рублей дороже, чем год назад, а вермишель подорожала почти на 5 рублей, хотя по-прежнему исключительно доступна.

Любителям овощей остается завидовать

Конечно, на одних овощах в наших широтах не проживешь, хотя врачи языки смозолили, рассказывая, что как можно больше должно быть в меню именно их. В этом году расходы на них значительно меньше, чем в мае прошлого года. Исключением тут стала картошка, она выросла в цене и продается в среднем по 42 рубля, а не по 33, 5 рубля, как год назад. Все же остальное стало доступнее – лук обходится дешевле на 5 рублей, капуста – на 3 рубля, яблоки разных сортов лежат на полках во всех супермаркетах и на рынках, в том числе и российские. В среднем они снизились в стоимости на 7 рублей.