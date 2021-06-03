Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: 4925 жителей региона лечат от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 3 июня. Коронавирус медленно, но все же сдает свои позиции – все меньше новых случаев заражений выявляют за сутки, снижается количество смертей от COVID-19, регистрируемых за сутки.

Однако, расслабляться не стоит, еще много людей болеют, много пациентов в больницах. Так за минувшие сутки количество пациентов в больницах увеличилось на 53 зараженных. Теперь в ковидных госпиталях региона медики борются за жизнь и здоровье 1197 инфицированных, 76 из них находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся еще 3728 жителей региона. Всего с новой коронавирусной инфекцией 3 июня числится в Приангарья 4925 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: за сутки +109 заболевших

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за сутки возросло на 109 заболевших, составляет 70 322. За это же время выздоровели 118 за сутки, а всего с болезнью справились уже 68 402 жителя и гостя региона.

Увы, не в некоторых случаях COVID-19 оказался сильнее. Погибли от коронавируса в Приангарье за сутки еще 5 человек. Всего за время пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 2588 инфицированных, еще 280 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 июня.

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