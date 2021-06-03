"Призрак" попал в фотоловушку, поставленную в бурятской тайге на "черных лесорубов"

«Призрак» попал в фото-ловушку в Бичурском лесничестве в Бурятии. Фото: Бичурское лесничество Бурятии

Даже с наступлением темноты работники лесничеств в Бурятии несут свою службу – отслеживают данные с фотоловушек, чтобы не дать «черным лесорубам» обогатиться за счет охраняемой территории. Так было и 2 июня, однако вечером сотрудников поразила одна фотография, которая вызвала много догадок и вопросов.

- Поступила она в 22.56. Конечно, в темное время суток качество не такое хорошее, как днем, но работая в лесничестве 5 лет, я уже давно научилась отличать смазанные силуэты зверей или проходящих мимо людей. В этот раз это было не тем и не другим. На фотографии вдали виднеется человеческая фигура. Кажется, что кто-то очень быстро идет, но странно – масса будто неплотная, пропускающая через себя свет, - поделилась с корреспондентом «КП» - Иркутск сотрудница Бичурского лесничества.

Лесничие, посмотрев на странное фото, выдвинули свои гипотезы, которые нельзя назвать однозначными. Если это все-таки человек то, что он мог делать ночью в лесу? Ведь близлежащий поселок находится в 1,5-2 километрах от охраняемой территории. Да и зайти сюда можно лишь после выдачи специального разрешения. А для тумана или испарения фигура имеет слишком четкую форму, к тому же ловушка реагирует только на движение.

Для сравнения: за день до появления фото "призрака" в объектив ловушки лесничества попал волк.Фото: Бичурское лесничество Бурятии

Так, для сравнения сотрудники лесничества к фото загадочного «призрака» прикрепили снимок, сделанный за день до этого, чтобы показать, как камера ведет себя в тех же условиях, но когда в ее объективе дикий волк. Фигура животного, действительно, немного размыта, но при этом мы четко видим, что перед нами зверь, а не бесформенный силуэт.

В пабликах Бурятии в комментариях к аномальным снимкам уже нашлись люди с четкими теориями происходящего. Кто-то уверен, что это, без сомнений, человек, которого плохо видно из-за большого расстояния между ним и камерой. Другие говорят, что это фантом идущего домой солдата или пожарного, так как на голове «призрака» видна каска, а на спине висит сумка. Третьи высказали мнение, что энергетически сильная земля территории лесничества может «запоминать» своих посетителей, когда те находятся в кризисной ситуации или на пике эмоций и, скорее всего, это одно из таких «воспоминаний».

- После той фотографии я сразу начала искать в интернете какие-то легенды, связанные с нашим районом, однако ничего не нашла. Даже среди местных нет никаких страшилок по этому поводу, - рассказали в лесничестве.

Пока пользователи сети продолжают предлагать все новые и новые теории происхождения белого силуэта на фото, сами сотрудники говорят, что такое видят впервые. Раньше самыми удивительными героями съемок были лишь краснокнижные птицы или косули, но «призраки» в объектив камер еще не попадали. Обеспокоенные жители республики посоветовали землякам провести обряд, чтобы спровадить нежданного гостя.