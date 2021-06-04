Дикую косулю в Забайкалье спасли и поселили в загоне с коровами. Фото: пресс-служба ветслужбы Забайкальского края.

Косуленка Бэмби принесли в дом Михайловых на окраине забайкальского городка Хилок два года назад. Он был совсем маленьким, беспомощным, еще не умел ходить. Как остался в тайге один? Вопрос. Возможно, мать убили охотники. Но оставшись один, олененок мог погибнуть. И вот так малыш поселился в усадьбе Михайловых – во дворе. Кроху долго выхаживали – он был истощенным, обессиленным.

- Уже два года наш Бэмби живет среди коров и давно стал для нас своим, - рассказывает хозяйка усадьбы, Бэла Михайлова. – В стаде он чувствует себя уверенно. Летом гуляет на огороженном участке, где растет трава. Бегает и прыгает, сколько ему потребуется. Подкармливаем олененка свежими веточками из леса. Впрочем, он ест все – картошку, хлебные сухари, сено.

У повзрослевшей косули уже отросли острые рожки. Благо животное не агрессивное, Бэмби не испытывает их на окружающих. Хоть его и вырастили в домашних условиях, людей он все-таки остерегается, а посторонним совсем не доверяет.

- Некоторых домочадцев подпускает, но гладить не дает, схватит еду и убегает, - рассказывает хозяйка.

Как дальше будет развиваться эта история, пока не известно. Как говорит хозяйка, они с семьей задумывались о том, чтобы выпустить косулю в лес. Но поняли, что в дикой природе одомашненное животное вряд ли сможет выжить. А в усадьбе взрослый олень в безопасности. К тому же он к семейству отлично прижился, стал своим.