В каких районах Иркутска в июне отключат горячую воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что лето все-таки наступило в Иркутске теперь можно понять не только по жаркой погоде, но и по отключению горячей воды в разных районах города. Да, сезон «обжигающего» ледяного напора из кранов, можно считать открытым! Итак, где произойдет отключение горячей воды в Иркутске в июне 2021. В июне использовать свои чайники по полной и запасаться кипятильниками, канистрами с теплой водой, придется жителям Свердловского района и части поселка Маркова. Там горяченькой не будет целых 10 дней. Отключить ее обещают в 10:00 15 июня и включить в 17:00 25 июня.

- Без горячей воды местные жители останутся из-за ремонта участка тепловых сетей и испытания оборудования на Ново – Иркутской ТЭЦ, - объяснили в Иркутской энергосбытовой компании.

А вот жителям Ленинского района не повезло еще больше. Там также произойдет отключение горячей воды в Иркутске в июне 2021. Там горячей воды не будет ровно две недели – с 15 по 29 июня. Причина, как несложно догадаться, плановый ремонт котельной. Но и это еще не все. Тут жителям почти весь месяц придется жить в спартанских условиях. Ведь с 10 по 12 июня им придется запасаться еще и питьевой водой, так как в эти сроки им отключат еще и холодную. Ее не будет в микрорайоне Ново-Ленино, на станции Батарейная, в поселке Вересовка, а также на улицах Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка.

КОНКРЕТНО

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Бульвар Рябикова, микрорайоны Университетский, Первомайский, Союз, Луговое. Улицы 2-я и 3-я Железнодорожная, Академика Курчатова, Алексея Рыбака, Алмазная, Аргунова, Афанасьева, Бажова, Березовая Роща, Боткина, Булавина, Вампилова, Василия Долгополова, Воронежская, Гоголя, Грибоедова, Джамбула, Добролюбова, Доржи Банзарова, Достоевского, Жуковского, Звездинская, Ивана Франко, Игошина, Кайская, Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Кольцова, Левый берег Каи, Лермонтова, Леси Украинки, Ломоносова, Мамина-Сибиряка, Маршала Конева, Маяковского, Медведева, Миронова, Монтажная, Новокшонова, Островского, Профсоюзная, Пушкина, Радиостанция, Румянцева, Сергеева, Сосновая, Терешковой, Улан-Баторская, Флюкова, Чайковского, Челнокова, Чернышевского, Шаповалова, Шмидта.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Микрорайон Березовый, тер. Мехгорка. Улицы Академика Образцова, Ангарская, 2-я Батарейная, Баумана, Блюхера, Вокзальная, Горка, Ледовского, Летописца Нита Романова, Металлобаза, Мичурина, Набережная, Норильская, ПМС-45, Павла Красильникова, Академика Окладникова, Подсобное хозяйство, Пржевальского, Рабоче-Крестьянская, Розы Люксембург, Светлая, Севастопольская, Северный промузел, Тельмана, Тухачевского, Центральная, Ярославского,. Переулки: Археолога Михаила Герасимова, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, Советский, Западный, Восточный, Деповский.