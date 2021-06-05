Снова резко похолодает и пойдут дожди: синоптики рассказали, что Иркутск ждут погодные "качели". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятого июня в Иркутске жарко. Но хмуро, небо затянуто тучами, что для горожан непривычно. Понятно - быть дождю. Только вот когда? Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на этой неделе.

И прежде всего.

- Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +28...+30, - то есть 5 июня, в День города, небо хотя и пасмурно, но катаклизмов не ожидается. А вот на следующий день....

-В воскресенье в Иркутске резко похолодает, ожидается дождь, - это уже данные прогноза гидрометцентра России. - Днем температура не поднимется выше +13, ночью около +8, дождь.

Опять нам зябнуть в квартирах и с надеждой смотреть на небо, ожидая что вот-вот прояснится. Дожди 6 июня запланированы везде по области, кроме разве что Мамы и Бодайбо.

-Облачная погода, кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град, в горах осадки с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +7..+12, при прояснении до нуля, днем +12..+17, местами до +7, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +22, - сообщают иркутские метеорологи. И заодно делятся информацией, что и от первого дня рабочей недели тоже не стоит ждать ничего хорошего.

- 7 июня переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +5...+10, при прояснении до нуля, днём +18...+23, местами +8...+13.

По уточнениям гидрометцентра России, что касается Иркутска, то днем воздух прогреется до +19, а больших дождей уже не будет.

Зато вторник и среда "отметятся" жарой - днем до +24...+25, а утром прохладно, около +8...+10. Правда, это ненадолго. Погодные качели на этой неделе будут постоянными. Из-за чего погода к выходным снова испортится. Дождь ждет Иркутск и 10 и 11 июня. Из-за этого накануне длинных выходных снова похолодает, на этот раз до +16 днем.