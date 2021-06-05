Черное море против Байкала: почему озеро в топе по популярности отдыха у россиян, а местным это не нравится

Заграничное море этим летом недоступно, местные курорты забиты под завязку . Фото: Артем ЛЕНЦ

«Сочи и Крым – первые. Байкал на третьем месте по популярности летнего отдыха у россиян», - иркутяне читают сообщения многочисленных информационных агентств и… совсем этому не рады. Ну, положа руку на сердце. И прежде всего, потому, что летом «понаехавшие» на нерезиновый Байкал москвичи и другие жители необъятной страны заполонят все места отдыха на всех турбазах. А самим куда?

- Планируйте летний отдых заранее! - турагентства начинают эти увещевания еще в январе. Но весной многие из тех, кто планировал, все равно оказались в пролете. Заграница, за небольшим исключением, закрыта. А еще есть работа, а тут свои сроки и требования. А еще проблемы с деньгами. И что в итоге?

На отдых тратим 40-50 тысяч рублей. На одного

Если отпуск на лето у начальства удалось «выторговать», то первым вопросом будет не куда поехать (не обманывайте себя!), а сколько потратить. Нет, конечно, студенты – те могут и на электричках, и автостопом к Черному морю, а жить в палатках у костра. Остальных ждут расходы побольше.

Итак, большая часть респондентов из региона готовы потратить на свой отпуск больше 50 тысяч (37%), бюджет у 32% соискателей менее 40 тысяч рублей, а 13% ограничивают траты 40-50 тысячами рублей. Это данные сервиса по поиску работы Head Hanter относительно того, сколько иркутяне припасли на отдых. Конечно, это не хватает и надо экономить. А как?

- Мест вообще мало! И цены космос, - возмущается иркутянка Елена Стрельцова. - И это при том, что никаких особых условий ведь нет, а озеро пока холодное. Друзья приехали из Красноярска в Листвянку, крутились весь день. Потом нашли гостевой дом и им предложили заплатить за двоих 8 тысяч рублей! Связались с нами, поехали в Иркутск. Мы их приютили бесплатно, но в городе много дешевых хостелов, много гостиничных квартир с размещением от тысячи рублей в сутки.

Этим «лайфхаком», конечно, пользуются все жители региона. Благо, близко до города, всего 70 километров. А вот на Малое море и на Ольхон так не наездишься. Надо где-то останавливаться.

- На одного в июне придется заплатить за место на турбазе в среднем 2 тысячи рублей в сутки, а в июле – уже три тысячи рублей, - рассказывает специалист туриндустрии Мария Дмитриева. – По этой цене на начало сезона разместиться вполне можно. А вот середина лета уже практически продана, на это время много семей с детьми. Это и понятно – к июлю мелководные бухты прогреваются, начинается пляжный сезон.

Работает «сарафанное» радио

Самые простые подсчеты показывают, что три тысячи в сутки за завтрак и крышу над головой за неделю съедают половину накопленного на отдых. Даже если покупать продукты в сельпо и питаться всухомятку, уйдет тридцатка. А еще ведь есть экскурсии, не все на пляже лежать! Поэтому, пока более богатые жители центральных городов страны нежатся на пляжах, находчивые сибиряки включают смекалку.

- В прошлом году я отдыхала на Мандархане, - рассказывает Анна. – Там несколько турбаз, и они очень дорогие. Но рядом – гостевые дома. Я нашла объявление в соцсетях, обзвонила перед этим с десяток. И нашла место, недорого, рублей за 800 в сутки. А на Ольхоне, в Хужире, живу у Ирины Ивановны, в частном доме. Даже еще дешевле, но, конечно, без всяких удобств. А как обычно в деревне. Но она не берет никого с улицы, только свои, что сто лет отдыхают. И по их рекомендации.

Так, «минусуя» комфорт, и используя советские навыки доставать все по знакомству, организуют доступный отдых на Байкале жители Иркутска. И вспоминают – раньше за эти деньги или чуть дороже можно было слетать в Таиланд, Китай или Вьетнам. И смотреть на пальмы.

А если рвануть в Бурятию?

Первая точка в Бурятии, куда едут иркутяне на отдых, широко известна. Это Аршан. И вообще курортный Тункинский район республики у горожан «под боком», туда едут на любые выходные. Благо, четыре часа на машине. Поэтому в субботу и воскресенье улицы курортного поселка напоминают Арбат, столь много здесь народа. И знакомых наверняка встретишь.

- Знаете, сейчас уже дешевых мест в гостевых домах нету, - сервисов, которые зарабатывают на сдаче внаем незатейливых аршанских турбаз, развелось тьма. – Самый дешевый вариант – 1400 рублей в сутки, но с удобствами. А средняя цена – 2-3 тысячи рублей.

Да ну! Это история для жителей столицы, которые не знают, что остановившуюся в центре Аршана маршрутку встречают частники с табличками. Хотя и обычный прозвон дает вполне приличную турбазу с ценой – 800 рублей в сутки. И 500 – за неблагоустроенный вариант. Вода для тех, кто мается желудком, и виды на горы в поселке бесплатно.

Оно и неплохо. Здесь есть где пристроиться всегда, можно сгонять на горячие источники и на процедуры на курорте. Но долго не пробудешь… Скучновато.

Другие варианты байкальских курортов тоже есть. Но надо учесть, что в республике опять ужесточен режим по коронавирусу. А это ограничения и для самих санаториев, и необходимость сдавать тест и получать соответствующую бумагу.

А если рвануть… на дачу?

- Я сколько времени не брала отпуск летом! - говорит Ирина. – Правда, весной летала за границу, и в Азию, и в Европу. Специально деньги откладывала. Сейчас все закрыто и перекрыто, а куда можно, то дорого и опасно. Поэтому я свои законных пару недель проведу на даче. Как раз тепло будет.

Ирина не одинока в своих намерениях! Если 43% жителей Иркутска все-таки выбрали путешествия по стране, то треть отправится на дачу. И это не садоводы, а офисные трудяги, истосковавшиеся по теплу, солнцу и покою. Кстати, 31% опрошенных сервисом зарплата.ру поступят еще проще. Они решили не брать отпуск в ближайшие три месяца.

- Среди причин отказа они указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), недостаток средств на отдых (11%), - отмечают исследователи.

Кстати, вариант неплохой. Почему бы и не отдохнуть на собственной даче, не тратя десятки тысяч? У кого нет собственной загородной фазенды, еще в апреле занялись арендой.

Многие выбирают менее раскрученные направления – Байкальск и Северобайкальск, например. Или Усть-Кут, Братское взморье.