25-миллионный долг при зарплате в 25 тысяч: сибирячка нашла спасение в банкротстве, а теперь помогает «обнулиться» другим

Сибирячка нашла спасение в банкротстве, а теперь помогает «обнулиться» другим Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто-то сам накопил займов так, что не знает, куда бежать, а на кого-то, как на Нину Жигалину из Улан-Удэ, перешел фактически чужой долг. В 2010 году «лопнуло» предприятие ее отца, где она была поручителем, и девушка осталась должна банкам 25 миллионов рублей!

- Мой отец в бизнесе - более 20 лет, вел три крупных стабильных производства. Никто и подумать не мог, что у него начнутся проблемы со здоровьем и очередной кредит на развитие выплатить не удастся, - рассказывает Нина. - Фирма обанкротилась, а гигантский долг перешел на поручителя - то есть на меня. Мне тогда было всего 22 года, я сидела в декрете и выплачивать было попросту нечем.

Но даже когда она вышла на работу бухгалтером, при зарплате в 25 тысяч рублей такой займ все равно был неподъемным. И он рос как снежный ком: каждый месяц начислялись пени и штрафы.

- Были судебные тяжбы, мои счета арестовали, а банки продали мой долг коллекторам, - продолжает Нина Жигалина. - Беспокоили приставы, названивали вышибалы, но взять с меня было нечего. Ни квартиры, ни машины, ни сбережений. Жила я у родственников, а на работе получала копейки, лишь бы на жизнь хватало. Как избавиться от этой космической суммы долга - не знала.

Спасение пришло лишь через пять лет, когда банкротство разрешили не только для предприятий, но и для людей. Сибирячка одной из первых в стране решила пройти эту процедуру.

Все тяжбы легли на ее плечи, поддержки ждать неоткуда - денег-то на юристов не было. А процедура недешевая - ей предлагали сопровождение за 300-400 тысяч! Но Нину выручили два высших образования - юридическое и экономическое, а одновременно она стала учиться еще и на арбитражного управляющего. Так что весь процесс прошла сама. Пришлось, разве что, нанимать финансового управляющего. Но потратила сравнительно немного - около 45 тысяч, включая судебные расходы. Пришлось занимать у родных.

- Процесс растянулся на два года. Пришлось даже судиться с коллекторами – они никак не могли смириться с тем, что с меня спишут огромный долг, - говорит женщина. - Но поскольку на тот момент я уже нигде не работала, никакого дохода не было, имущества - тоже, суд встал на мою сторону и с 2017 года я свободна.

Жизнь после этого снова забила ключом. Нина пережила развод, снова вышла замуж, родила второго ребенка и нашла свое призвание в том, чтобы помогать другим «обнулять» непосильные долги. Сначала помогала знакомым и родственникам, затем стала развивать блог, начали обращаться за помощью посторонние люди. Однажды даже удалось списать займ в 458 миллионов! История была такая же, как у Нины: фирма «лопнула» и поручитель остался должен.

Но подходит процедура не всем.

- Не стоит подавать на банкротство тем, у кого есть недвижимость, машины - все это будет продано в счет долга, - отмечает женщина. - Приличная зарплата или крупные сделки по продаже имущества за последнее время тоже не сыграют на руку. Если вы пытались утаить от банков сведения о работе, доходах, - тем более! Все это всплывет. Банкротство может стать выходом, только если рассчитываться с огромными долгами вам действительно нечем. Нужно понимать, что это не «легкий способ» распрощаться с долгами, а сложный судебный процесс.

КОНКРЕТНО

Как проходит процедура

На 1 стадии рассматривается возможность реструктуризации долга. Если выяснится, что зарабатываете вы достаточно, чтобы самостоятельно закрыть долг в ближайшие три года (с учетом, что банк пойдет на встречу, возможно, даже простит часть долга или штрафов), то банкротства не будет. Нужно будет рассчитаться по займу.

На 2 стадии, если реструктуризация объективно не возможна, то начнется продажа имущества, если оно есть. А затем - оформление банкротства.

ВАЖНО

Какие условия нужно соблюсти

1. Доход. Если вашего дохода, из которого вычитается прожиточный минимум на вас и на ваших детей, недостаточно, чтобы погашать кредит по графику, то вы относитесь к неплатежеспособным и имеете право подать на банкротство.

Затем, когда ваше имущество начнут распродавать, то из официальной зарплаты вы будете получать только прожиточный минимум на себя и половину от него - на ребенка. Остальное будет отправляться в так называемую конкурсную массу, откуда оплачиваются расходы на процедуру банкротства и перечисляются деньги в счет долга.

2. Имущество. Допускается иметь только единственное жилье. Если за последние три года вы что-то продавали, сделки могут быть оспорены. Тогда ваша недвижимость, машина, земля вернется к вам, а затем будет продана в счет долга. Теоретически, ваше имущество может остаться у вас, но только в том случае, если оно не ликвидное - то есть никто не купил его за минимальную цену, и кредиторы тоже отказались забрать его в счет долга.

КСТАТИ

Последствия

1. Три года нельзя быть директором, учредителем коммерческих организаций.

2. Пять лет не положено повторно подавать на банкротство.

3. Если в течение пяти лет после завершения процедуры решите брать кредит, обязательно нужно предупредить банк о том, что вас признали банкротом.