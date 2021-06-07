Отмена мероприятий и работа на удаленке: очередной локдаун ввели в Бурятии из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом. Республика резко вышла в число лидеров по темпам прироста заболеваемости в стране, пропустив вперед только Московскую и Ленинградскую области.

- За неделю резко выросла потребность в госпитализации, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Если сравнить с данными на 31 мая, тогда на лечении находилось в два раза меньше пациентов. Сейчас развернуто 1211 коек. В больницах республики занят 91% коек.

По статистике Роспотребнадзора чаще всего коронавирусом в Бурятии заражаются именно в местах массового скопления людей. Из-за этого местным жителям вновь придется столкнуться с целым рядом ограничений, как это было в 2020 году. Ограничительные меры уже усилены.

- В первую очередь они коснулись режима работы общепита, - рассказывают в правительстве Бурятии. - Время работы кафе и ресторанов вновь ограничено до 23:00. За одним столиком в заведении без учета детей, могут сидеть не более четырех посетителей.

Кроме этого, в регионе отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Что касается всероссийских спортивных соревнований, то они пройдут без зрителей. А всех участников ждет обязательное тестирование на COVID-19

Похоже, что жителям Бурятии придется вновь вспомнить, как работать на удаленке. Работодателям уже дали рекомендации отправить максимальное число сотрудников трудиться дома.

Чтобы в Улан-Удэ не набивались полные автобусы, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу общественного транспорта.

Коснутся ограничения и студентов. Учиться им придется дистанционно. Правда, сейчас наступает пора сессий. Как будут сдаваться экзамены, пока не уточняется.