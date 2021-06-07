Поступление в вузы Иркутска 2021: как попасть на бюджет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Через каких-то две недели, 20 июня, все вузы города начнут прием документов. И вал выпускников хлынет в Иркутск. Хотя по нынешним правилам заявление можно подать и через Госуслуги. Подлинник документа об образовании не нужен, нужна лишь его копия, а иногда и просто номер. Поступление в вузы Иркутска 2021: что нового?

Правила изменились

- Правила поступления в этом году изменились, - говорит руководитель приемной комиссии ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров. – Теперь до 29 июля вузы завершают прием документов поступающих по ЕГЭ. Согласие на зачисление необходимо подать до 11 августа, а приказ будет готов до 17 августа. Из нового – в этом году заявления можно подавать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Мы их сами загрузим на сайт, как только данные появятся. А сам аттестат можно предъявить в течение учебного года.

А вот что касается тех, кто сдает вступительные испытания в вузе, сроки каждое учебное заведение устанавливает свои. Как правило, они меньше обычных – скажем, в БГУ их проводят до 10 июля, в ИРНИТУ – до 14 июля.

Утверждены также цены за обучение. Несмотря на слухи насчет того, что они сильно вырастут, вузы обещают, что изменений много не ожидается. Скажем, в БГУ рост стоимости коснется лишь программ для иностранных студентов и студентов, обучающихся по русско-французской программе двойного обучения. Все конкретные цифры появятся на сайтах в начале июня. Ну и, наконец, самое главное. Про увеличение числа бюджетных мест. Увы, но их распределили еще в прошлом году и больше не добавляли. Однако и так на 14 тысяч выпускников только в пяти крупнейших вузах города приходится более 7 тысяч мест, а общее их число близится к 10 тысячам. В итоге поступить может каждый второй. А если сравнить ситуацию с прошлым годом, что изменилось?

Строители, нефтяники и IT-специалисты

Крупнейший технический вуз Иркутской области ИрНИТУ в этом году предлагает абитуриентам 1762 бюджетных места на бакалавриат и специалитет и еще больше 700 отдано магистрантам. Нельзя сказать, чтобы их число выросло по сравнению с прошлым годом, в самом вузе говорят – примерно на том же уровне и осталось.

- Традиционно у нас в приоритете «строительство» и «горное дело» (по 175 мест) и «электроэнергетика, электротехника» (100 мест) на бюджет, по очной форме обучения, - рассказывают в приемной комиссии ИРНИТУ. – Скажем, в прошлом году на энергетику набирали даже поменьше. То есть поступить есть все возможности, именно эти направления и наиболее популярны среди абитуриентов. Хотя, конечно, на первом месте в списке профессий, которыми хотят овладеть вчерашние выпускники, дизайн и архитектура. И тут возможностей для бесплатного обучения вдвое меньше. Многие хотят стать и нефтяниками, надеются на большой заработок. А в последние годы в топ вошли айтишники.

На различные варианты обучения информационным системам и безопасности в политехе приходится более 200 мест. Это больше, чем даже и в прошлом году, хотя все понимают, что конкурс, несмотря ни на что, будет высоким. Но это еще не все. О популярности именно этого направления говорят и в классическом университете.

- На математику и информатику, прикладную информатику серьезная конкуренция, - рассказывает руководитель приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. – И это несмотря на то, что мест довольно много, на разных специальностях более 190. Какие-то из них, конечно, более популярны, какие-то нет.

Добавляет потенциальным айтишникам возможностей для обучения БГУ. Здесь они еще и управленцы – 57 человек станут первокурсниками. Учитывая другие вузы, около 500 человек будут приняты по этой профессии только на бесплатное обучение.

Поступление в вузы Иркутска 2021: Госзаказ идет на физиков и математиков

После того, как пару десятков лет вузы нещадно «штамповали» гуманитариев – журналистов, юристов и экономистов, в стране стало не хватать физиков и технарей. А прочих наоборот избыток, люди маются без работы и кладут дипломы на полку. Поэтому сейчас также активно готовят спецов по точным наукам.

- В ИГУ число мест тоже не выросло. Но точно можно сказать, что госзаказ идет на естественнонаучное, педагогическое и физико-математическое направления, - пояснили в приемной комиссии классического университета. – Увы, но судя по перечню популярных ЕГЭ, которые как обычно возглавляет обществознание, выпускники в первую очередь создадут конкурс как раз на юрфаке, будут стремиться и в экономисты. А ведь мест на химии, биологии, географии, физике очень много! Поступайте!

К слову, для учителей 740 мест, плюсом идут преподаватели иностранного – их около 200 и те обучающиеся на классических факультетах, что получат и педагогическое образование.

Поступление в вузы Иркутска 2021: Ждут железнодорожников и медиков

Железнодорожники – это отдельный вариант подготовки. Очень много среди тех, кто поступает в ИрГУПС – из семей работников железной дороги, для них, как для хорошо знающих суть работы – свои преимущества, целевой набор. Бюджетных мест хватает. На первом месте здесь инфраструктура и ее обслуживание, поэтому больше всего мест на строительство, обеспечение движения и технологию процессов. Конечно, здесь тоже готовят своих айтишников, но немного.

Главный медицинский вуз региона примет первых 20 студентов на новую специальность - клиническая психология. Правда, это платно. Но и так набор для тех, кто будет оказывать помощь людям, в этом году солидный – 418 первокурсников на бюджет и более 500 – платно. Еще на каждом факультете предусмотрено по нескольку мест «на особых условиях». Самый большой бюджетный набор, по традиции, на лечебное дело – 171 и на педиатрический факультет – 112.