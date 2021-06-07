Рисовать нельзя остановиться: как граффити в Иркутске превратить из вандализма в искусство

Вот такие теги рисуют вандалы на стенах исторических зданий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весной вандалы вновь атаковали исторический центр Иркутска. Фасады зданий на улице Карла Маркса сплошь исписаны безобразными закорючками. Рисует молодежь: по ночам, пока никто не видит, приходят с баллончиками краски и оставляют свои «автографы» или, на языке уличной культуры, теги. То, что многие из этих зданий - памятники архитектуры, их не заботит. Как бороться? Обсудили на заседании комиссии в Общественной палате города.

- Нужно жесткое наказание, - уверена заместитель мэра - председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска Татьяна Эдельман. - Так, один из предпринимателей настолько устал закрашивать граффити на своем здании, что поймал 21-летнего «художника». На него составили протокол, но через два дня он намеренно вернулся с краской в то же место. Теперь ему предстоит ответить перед судом.

Такой позиции придерживаются многие. Однако специалисты считают, что существует и обратная сторона медали.

- Если есть запрет, то его захочется нарушить, - уверена министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова, к которой «Комсомолка» обратилась за комментарием. - Поэтому важно дать художникам простор для самовыражения: например, выделить пространство для их самовыражения. Именно для этого в Иркутске организуют фестиваль «Голос улиц».

Для фанатов уличной культуры - это крупное событие. На острове Конном с 15 по 20 июня разместят крупные кубы, на которых граффитисты смогут дать волю фантазии.

- Участники получат все необходимые материалы и инструменты, - сказал руководитель Клуба молодых архитекторов Роман Малинович. - А авторов лучших работ наградят ценными призами.

Еще одна инициатива - выделить в областном центре стены для свободного рисования в любое время. На заседании комиссии Общественной палаты города идею поддержали, ведь для молодых художников это возможность, что называется, хайпануть, выделиться своим граффити на фоне остальных, проявить себя с творческой стороны и при этом не нарушить порядок.

Специалисты сходятся во мнении, что в Иркутске нужно развивать художественное граффити, ведь даже у вандалов не поднимается рука испортить по-настоящему красивые работы. А таких в городе немало! Это и мотивы, навеянные Байкалом, и портреты знаменитых людей, и фантастические картины... А нужна ли единая концепция?

- Мое мнение, что хорошо будет отражать локальные сюжеты: историю места, дома или человека, в честь которого, допустим, названа конкретная улица, - говорит главный архитектор города Антон Жуков.

На заседании комиссии также обсудили возможность придать всем рисункам схожий уникальный стиль, связанный с Байкалом и Сибирью, тем самым еще больше привлекать туристов.

Роман Малинович перечислил конкретные дома и даже остановки в разных частях города, стены которых в будущем планируют украсить граффити. Список большой, и к воплощению идей в реальность будут привлекать местных художников, архитекторов, общественников.

Ну а чтобы юные дарования с детства понимали, что рисовать на стенах зданий - это правонарушение, предлагается рассказывать в школах на классных часах.

КСТАТИ

Наказывают рублем

Как пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Иркутской области, рисование на зданиях - это административное правонарушение, за которое могут выписать штраф в 300 - 500 рублей.

Свежий пример: парень разрисовал подъезд многоэтажки в Иркутске и попал на камеры видеонаблюдения. Увидев в соцсетях пост полиции, что его ищут, сам пришел в отделение и записал на видео извинение перед горожанами.

КОНКРЕТНО

"Голос улиц" зовет

Заявки на участие в фестивале, а также эскизы на роспись фасадов зданий принимаются до 11 июня. Вопросы можно задать куратору по телефону 8-950-050-98-39.