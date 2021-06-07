Топ-10 самых дорогих специальностей в вузах Иркутска: где за обучение надо отдать состояние. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЕГЭ в Иркутске в разгаре, а за вслед за экзаменами стартует поступление в вузы. Вузы распахнут двери для абитуриентов 20 июня. Но многие сразу рассматривают платное обучение – потому что больших баллов по ЕГЭ нет, а набор небольшой. Есть и такие профессии, где государство в принципе бесплатно учить не будет – как, допустим, журналистика или дизайн. Где образование всего дороже? До последнего времени топ уверенно возглавляли врачи. А что сейчас?

Диплом медика и художника стоит как пол-квартиры

По стоимости обучения за год врачей «подвинули» дизайнеры и художники –декоративно-прикладного искусства. Эти две специальности после получения диплома могут сулить своим обладателям серьезные прибыли (при наличии способностей и деловой хватки, а не сами по себе – ред.), поэтому технический вуз выставил по этому профилю самую дорогую цену за год – 281 тысяча рублей. Что касается медицинских профессий (за год обучения), то здесь рейтинг «золотых» специальность возглавляет медицинская биология, обойдется дешевле – в 208,5 тысяч и занимает второе место в топе.

Но не все так просто с расходами. Пройдя ступень в четыре года на бакалавриате, будущие специалисты «делать красиво» заплатят всего 1 млн. 124 тысячи рублей. Их коллегам-художникам-монументалистам учиться 5 лет, значит, и обойдется это в 1 млн. 405 тысяч.

А вот с медицинскими профессиями не все так просто. Скажем, биохимикам достаточно 5 лет для получения диплома или 1 млн. 42,5 тысячи. А вот их коллеги, которые пополняют лечебный персонал больниц и клиник, учатся дольше. Стало быть, врачи за 6 лет отдадут 1 млн. 164 тысячи рублей, педиатры – чуть больше миллиона, но потом им всем еще придется раскошелиться на два года ординатуры. Стоматологам грызть гранит науки 5 лет, а это «всего 1 млн. 10 тысяч, а потом «бонус» - ординатура. Один год обучения в ней – 231,9 тысяч рублей, два – уже 463, 8 тысяч рублей. Отдельно идут пластические хирурги. Тем, кто хочет делать людей красивыми, за два года надо заплатить 640 тысяч рублей. Таким образом, эти две профессии обойдутся дороже всего. По правде сказать, обучение в медицинском вузе обойдется в сумму, которой хватит на студию, пусть не в Иркутске, но, например, в Шелехове.

Поэтому у медиков такая битва за места на бюджет, а поступают одни отличники. Как вариант – целевой набор и контракт на работу в глубинке. «Отбить» расходы на медицинское образование можно, попав в коммерческую клинику с высокой зарплатой. Кстати, фармацевты и биохимики тоже в топ-10. Следом за ними идут ветеринары из ГАУ им. Ежевского. За 5 лет (это специалитет) они заплатят 877, 5 тысяч рублей, по 175, 5 тысяч в год.

Что касается монументалистов, то в городе с почти 400-летней историей и огромным количеством памятников архитектуры, они весьма востребованы. Но тут, извините, все зависит от таланта.

Нефтяники и геологи тоже платят

Есть серьезная взаимосвязь между будущими заработками и стоимостью обучения. Одно дело – бухгалтеры, экономисты, историки и филологи, которые могут хорошо получать, только если крупно повезет. В остальных случаях в большинстве своем им приходится радоваться тому, что трудятся по призванию и рассчитывать на 25-35 тысяч рублей дохода.

А вот те, кто будет работать в сфере землеустройства и кадастров, за диплом в сельхозвузе заплатят 826 тысяч рублей (по 20, 5 тысяч в год). Именно эта профессия опережает по расходам на подготовку будущих спецов по добыче полезных ископаемых и идет сразу за медицинским профилем и ветеринарами.

А следом - нефтяники, горняки и геологи, а также специалисты в области самолетостроения. Поэтому чек в 195,7 тысяч в год (за весь бакалавриат – больше 780 тысяч рублей) для них того стоит. Сразу говорим – скидки не учитываются. Конкурирует с этим направлением профессия, которой обучают в экономическом вузе. За диплом БГУ по специальности «управление и экспертиза недвижимости» придется отдать за четыре года 774 тысячи рублей. Серьезно стоит подготовка по основным профессиям в сельхозвузе. Год обучения (если платно) будущим агрохимикам, ветеринарным экспертам, зоотехникам, а заодно и энергетикам, спецам по информатике с дипломом этого вуза стоит за год 175, 5 тысяч рублей (хотя скидки тоже есть). Дешевле здесь экономический блок – 152 тысячи рублей за год. Хотя скидки и рассрочка тоже есть.

Сразу скажем, что вузы делают все возможное, устанавливая систему скидок. В целом же цены на обучение устанавливают на федеральном уровне — и коммерческие места не могут быть дешевле той суммы, которую закладывают на обучение бюджетников. Именно поэтому все прикладные специальности обходятся дорого, а медицинское образование – дороже всего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Массовые профессии дешевле

Основная часть профильных и не очень профессий в БГУ все же доступнее – 140 тысяч в год, в политехе много бюджетных мест для инженеров, средняя стоимость года обучения на профильных специальностях, с учетом скидок даже за минимальные баллы по ЕГЭ ( до 150 баллов) – около 100 тысяч рублей, в железнодорожники идут по целевому набору. В ИГУ средняя стоимость при минимуме баллов – чуть больше 110 тысяч рублей в год, а дороже всего обходится обучение физике, химии, геологии, электронике и наноэлектронике, прикладной информатике и биоинжеренерии. При низких баллах за ЕГЭ – около 120 тысяч рублей. А на прикладную геологию – 135 тысяч.