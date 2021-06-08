«Хоть в отпуск не ходи»: главу Бурятии Алексея Цыденова МЧС оштрафовало на 3 тысячи рублей за шашлыки на природе

«Хоть в отпуск не ходи»: главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра и шашлыки на природе. Фото: правительство Бурятии

На майских праздниках, которые нынче продолжались целых десять дней, глава Бурятии Алексей Цыденов выкроил в своем плотном графике мини-отпуск. Три дня, которые для политика его ранга уже роскошь, он решил провести на природе, а точнее в живописных местах Тункинского района. Тогда Алексей Цыденов даже рассказал о своем отдыхе на странице в соцсети. Он выложил фото с рыбалки на берегу Иркута, а также снимки аппетитных шашлыков, который глава сам жарил на решетке.

Спустя месяц за такой приятный отдых в прямом смысле пришлось платить. С ГУ МЧС России по Бурятии главе пришло письмо счастья. За разведение костра в период действия особого противопожарного режима, Алексея Цыденова оштрафовали на 3 тысячи рублей. Об этом он вновь поспешил рассказать своим подписчикам.

тот самый шашлык, из-за которого глава БУрятии получил штраф. Фото: личная страница Алексея Цыденова в соцсети.

- Напомню про свои три дня отпуска на майские, - пишет Алексей Цыденов под снимком, на котором изображены те самые шашлыки. - Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих.

Выложил Алексей Цыденов и копию административного постановления, которое ему прислали спасатели. Оплатить штраф глава Бурятии должен был в течение 60 дней, но сделал это раньше, и подтвердил это снимком квитанции.

Административное постановление, которое прислали Алексею Цыденову. Фото: личная страница Алексея Цыденова в соцсети.

Добавим, что особый противопожарный режим в республике действует с 20 апреля. В это время запрещается разводить костры на землях всех категорий и за пределами мест, отведённых для массового посещения.