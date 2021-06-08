«Отправь мне интимные фото…»: преподаватель института из Иркутска развращал школьниц через соцсети

Следователи рассказали подробности дела. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщения в соцсетях

«Привет, я скоро перехожу в вашу школу, и хочу познакомиться. А еще узнать, есть ли у вас красивые парни?». Примерно такие сообщения, по версии следствия, на протяжении четырех лет приходили в соцсетях некоторым иркутским школьницам. Всем было от 11 до 13 лет. Писала им ровесница, о чем говорило фото на аватарке. Казалось бы, ничего необычного, простое подростковое общение. Вот только когда кто-то из девчонок отвечал, то новая знакомая неожиданно переходила на более откровенные темы. Например, о том, какой пожар внутри себя испытала, увидев старшего брата в душе. И, если на этом общение не прерывалось, просила отправить интимные фото. Ни одна из школьниц, разумеется, не догадывалась о правде. По ту сторону экрана на самом деле сидела не потенциальная одноклассница, а взрослый мужчина. Им оказался преподаватель одного из институтов Иркутска Олег Кашев (имя и фамилии изменены в интересах следствия, - прим. Ред.). Уже полтора года он находится в иркутском СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям - «Насильственные действия сексуального характера», «Развратные действия» и «Понуждение к действиям сексуального характера». И все это в отношении детей. В списке пострадавших – 12 девочек.

Над одной из 12 надругался

- Знакомиться с девочками в соцсетях преподаватель начал в 2015 году, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» старший следователь следственного отдела по Куйбышевскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области Алексей Дамбуев, который расследовал это дело. – Одну из первых школьниц ему даже удалось уговорить на встречу. Дело было летом. Написал в сети 11-летней девочке со страницы ее ровесницы. Завязалось общение, темы разговоров перешли на интимные. И в итоге он предложил ей встретиться с парнем, якобы с его другом. Та согласилась. На встречу в микрорайоне Юбилейный пришел сам мужчина.

А дальше… Отвел девочку в лесок за автобусной остановкой и совершил, как обычно сухо пишут в сводках, насильственные действия сексуального характера.

По словам Алексея Дамбуева, пострадавшая школьница ничего не рассказала родителям. Боялась, что мама отругает.

- Возможно, после этого Кашев и почувствовал свою безнаказанность, - продолжает следователь. – Скорее всего, рассчитывал, что ребенку в таком возрасте будет сложно описать внешность преступника. Поэтому продолжил знакомства с детьми в соцсетях.

И так продолжалось четыре (!) года: с 2015-го по 2019-й. За это время Олег вступил в переписку еще с 12 школьницами. К счастью, встретиться ни с кем больше не удалось. Девочки, словно чувствуя опасность, на «свидание» не решались. А вот свои откровенные фото, которые так настойчиво просил Кашев, некоторые все-таки отправляли.

- Я переслала свои фото девочке, а она грозит распространить их среди моих друзей, - однажды, плача, призналась маме одна из школьниц Иркутска. Женщина, изучив переписку дочери, обратилась в полицию. С этого момента Кашев, сам того не подозревая, оказался под колпаком. Его вычислили по IP-адресу.

Задержали Олега Кашева в августе 2019 года в общежитии института, где он жил с девушкой. Как она не замечала многолетнюю странную переписку любимого, следователи не понимают. Этим же вопросом задаются и родители Олега, которые до сих пор не верят в виновность сына. Они сами пришли в редакцию «Комсомольской правды» Иркутск и рассказали биографию Олега.

- Преподавателем в институте Олег стал всего за три года до задержания, - рассказывают родители Кашева. - До этого 15 лет проработал в этом же заведении айтишником. Потом директор предложил ему вести одну из дисциплин.

Тот самый преподаватель. Фото: предоставлено СУ СК России по Иркутской области

Толкнуло расставание с женой?

Казалось, в жизни у Олега был полный порядок. Он ни разу не был замешан в конфликтах и не имел проблем с полицией. Спокойно занимался любимым делом, получил продвижение по службе. А что с личной жизнью? Еще на первом курсе университета у Олега завязался роман с однокурсницей. Вскоре у них родилась дочь. Отказываться от ребенка Олег не стал, но и оформить отношения с любимой официально не предложил.

- Они расставались, теща была против него, - говорит отец Олега Владимир. – Но, когда теща умерла, сошлись вновь и продолжили жить гражданским браком. Что произошло между ними в 2015-м, мы с матерью точно не знаем. Но в этот год сын окончательно расстался с женой.

По словам родителей, Олег в тот период был подавлен. Некоторое время он жил в родительской квартире, а затем ему предоставили комнату в общежитии.

- Никаких странностей в поведении сына мы не замечали, - говорят родители Олега. – В переписку в соцсетях его не заглядывали. Да он ничего и не скрывал. Ноутбук, когда мы заходили в его комнату, не прятал. Кстати, он легко мог дать свой рабочий и личный ноутбук студентам во время пар.

Кстати, личная жизнь у Олега вскоре наладилась. Он начал встречаться с девушкой-коллегой. Последние годы они жили вместе в общежитии, и по словам родителей преподавателя, собирались пожениться.

Уже после того, как Олега заключили под стражу, родителям во время свиданий удалось выяснить у сына одну деталь. Он подтвердил, фейковая страница в соцсетях у него действительно была. И вел ее он от имени школьницы. Но создал якобы вовсе не для того, чтобы совращать детей.

- Таким образом, он хотел проверить свою дочь, которой тогда также было 13-14 лет, - уверяют родители Олега. – Он планировал выяснить, чем она интересуется, с кем общается, есть ли у нее проблемы? Сама она ему об этом не рассказывала. Выяснил или нет с помощь соцсетей, мы не знаем. Еще он сказал, что общался с одной незнакомой школьницей. Но никаких встреч и фотографий не просил. Все остальные эпизоды сын опровергает.

Всех 12 детей, которым писал Олег Кашев, следователям удалось найти в начале 2020 года. А в августе, то есть спустя год после задержания, дело направили в суд. Но до приговора дело тогда не дошло. И вот почему.

Прикинулся невменяемым

- Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Кашев на момент преступлений был вменяем и осознавал свои действия, - говорит Алексей Дамбуев. - Но после заключения под стражу впал в болезненное состояние, которое исключает его вменяемость. Пришлось на полгода отправлять его на обследование в психиатрическую больницу стационарного типа. А в феврале 2021-го экспертиза подтвердила, что Кашев вменяем. А его состояние было всего лишь установочным поведением, чтобы избежать наказания.

Несмотря на это у родителей все равно есть некоторые вопросы к расследованию.

- Мы не пытаемся оправдать сына, - говорят родители Олега. – Если он виноват, то пусть будет осужден по закону. А пока мы не верим в доказательства. Почему? Например, девочка, над которой он якобы надругался, спустя 5 лет после совершения преступления описывала его как мужчину с животом. А сын у нас худой! Также есть неточности в описании его прически. И вообще, что она могла запомнить в 11 лет, испытав такой стресс? Ну и наконец, мы за свой счет сделали экспертизу переписок, которые якобы вел сын со школьницами. Независимый эксперт установил, что развратных действий ни в одной из них нет. Так что мы хотим знать правду, за что сидит наш сын.

- В ходе опознания несовершеннолетняя опознала обвиняемого как мужчину, который совершил с ней развратные действия на улице недалеко от ООТ «Кафе» в микрорайоне Юбилейный Иркутска в июле 2015 года, - говорит следователь СКР Алексей Дамбуев. - Она опознала его по чертам лица и телосложению.

Виновен иркутский преподаватель или нет, в любом случае решит суд. Кстати, на днях материалы уголовного дела направили в суд. Только за надругательство над одной девочкой, Олегу Кашеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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