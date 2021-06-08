Умерла Елена Стефанович, известная писательница из Читы. Фото: личная страница Максима Стефановича в соцсети.

Трагическая новость пришла из Забайкалья. На 70-м году жизни умерла Елена Стефанович, известная писательница, поэтесса и журналист. Она ушла из жизни в ночь на 8 июня в реанимации Клинической больницы. Причина – тяжелая болезнь, с которой писательница боролась долгое время. Об этом на своей странице в соцсети рассказал сын Елены Викторовны Максим Стефанович.

- «Не хочу говорить «умерла» - ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали, - пишет Максим.

Умерла Елена Стефанович, известная писательница из Читы. Свои соболезнования в связи со смертью Елены Стефанович уже выразил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

- Елена Стефанович была талантливой и непохожей на других писательницей, поэтессой, журналистом, - отметил глава Забайкалья. - Ее творчество близкое и знакомое многим забайкальцам. Уход Елены Викторовны – это невосполнимая утрата. Светлая память о ней сохранится в сердцах земляков.

Добавим, что Елена Стефанович являлась членом Союза российских писателей, заслуженным работником Читинской области. Она не раз получала звание «Человек года», и становилась лауреатом ряда журналистских и литературных премий. Из-под пера Елены Стефанович вышло свыше двух десятков книг поэзии и прозы. Один из бестселлеров – книга «Дурдом», которая вышла в миллион экземпляров.

До 70-летнего юбилея Елена Стефанович не дожила четыре месяца…

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Стефанович.