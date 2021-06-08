Ты - не ты, когда голоден: пьяный водитель съел протокол на глазах полицейского

Так жестикулировал нарушитель в патрульной машине Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Театр одного актера устроил инспекторам ГИБДД из Иркутской области 48-летний водитель из Зимы, которого поймали пьяным за рулем. Все началось с того, что на трассе мужчина начал подрезать другие автомобили и выезжать на встречную полосу. Это заметил водитель большегруза, который остановился у ближайшего экипажа ДПС и рассказал об этом. Дорожные инспекторы остановили лихача. А когда посадили его в свою патрульную машину, началось представление, которая записала камера видеорегистратора.

- Я с протоколом не согласен, - сразу начал возмущаться нарушитель, когда полицейские выяснили, что срок действия его водительского удостоверения истек больше десяти лет назад. При этом мужчина жестикулировал руками так, что казалось, он стоит на театральной сцене во время спектакля. Правда, речь у него при этом была далеко не литературная. Из-за сплошных матов, звук видео пришлось запикивать почти наполовину.

Кроме этого, от «актера» исходил запах алкоголя. Поэтому полицейский предложил ему дыхнуть в «трубку», а точнее в специальный прибор. Но мужчина отказался.

- Не вижу я никакой прибор, что за прибор, не согласен я проходить медосвидетельствование, - спокойно проговорил он. А дальше в адрес инспектора вновь полилась нецензурная брань, которая опять же сопровождалась жестикуляцией. Еще через несколько минут наступила кульминация представления. Когда административный протокол уже почти был готов, водитель неожиданно выхватил у инспектора лист бумаги, закинул его себе в рот и начал жевать с такой скоростью, как будто не ел несколько дней. При этом еще попытался выйти из патрульного авто.

Ни подавиться, ни убежать полицейские голодному нарушителю не дали. Они отвезли его в отдел, где составили новый несъедобный протокол, а его машину поместили на специализированную стоянку. Теперь у экспрессивного нарушителя меню будет еще более скудное.

- На 10 суток его поместили под административный арест, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.