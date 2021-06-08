«Дети сказали, что это шедевр»: родители выпускников читинской школы сняли панк-клип на песню «Короля и Шута» «Лесник». Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Натальей Фирсовой

Родителей выпускников одного из классов читинской школы №2 можно назвать самыми творческими и смелыми в регионе. Чтобы поздравить своих чад с вступлением во взрослую жизнь, они не стали готовить пламенных речей на последний звонок, рассказывая им про то, что детство закончилась, а словно звезды эстрады записали для ребят песню, переделав хит рок-группы «Король и Шут» «Лесник». А еще сняли на нее настоящий клип в стиле «панк».

- Родителям нашего класса нужно было подготовить какой-то творческий подарок школе, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» одна из родительниц, а по совместительству автор текста и сценария Наталья Фирсова. – На сцене выступать мы не захотели, решили сделать все намного круче, чтобы по-настоящему удивить наших детей. А именно снять ролик. Изначально я сочинила два текста, переделав две песни «Короля и Шута» – «Прыгну со скалы» и «Лесник». Во время общего собрания мы остановились на «Леснике». Но второй вариант тоже не пропадет. Эту песню мы исполним вживую во время выпускного.

Съемки клипа у входа в школу. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Натальей Фирсовой

Костюмы для съемок родители мастерили и готовили сами. По словам Натальи, мамам и папам пришлось пустить в ход свои кожаные куртки. Музыкальные инструменты просили у друзей и знакомых. Пришлось вызывать гримеров для причесок и макияжа, и даже набивать на теле татуировки как у настоящих рокеров. Правда, временные.

- На настоящие тату никто не решился, - смеется Наталья. – Еще хотели пригласить байкеров. Но кадры с ними мы так и не сняли из-за дождя. Пришлось позвать обычных парней на мотоциклах.

Снимали ролик родители-рокеры два дня при помощи профессионального видеографа Владимира Дементьева. Вместе с записью песни в профессиональной студии, на все про все, пришлось выложить 30 тысяч рублей. Пожалуй, это один из самых бюджетных клипов. А как отреагировали на такое творчество дети?

- Они сказали, что это круто, что это шедевр, - говорит Наталья. – Пересматривали по несколько раз. А вот наша классный руководитель клип пока не видела, так как немного приболела.

Теперь дети с нетерпением ждут живого концерта своих родителей и их новую песню в день выпускного. Ну а после него новому составу рокерского коллектива можно отправляться в чес по стране.