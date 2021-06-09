13 штрафов на 16 тысяч рублей за один день: сибиряк штрихом «изменил» госномер авто и все его «письма счастья» прислали другому

Машина Дениса Арсентьева, которому пришли штрафы. Фото: личный архив Дениса Арсентьева.

Тринадцать штрафов за превышение скорости и выезд на встречную полосу, - и это далеко не полный список. В перечне – целая россыпь самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые обычно фиксируют камеры на дорогах. И их умудрился нахватать житель Бурятии Денис Арсентьев всего за один день! Причем, намотался на счетчик, даже не садясь за руль собственной Тойоты Виш. 1 июня мужчина на целый месяц уехал с семьей отдыхать в Краснодарский край. И вот на днях, лежа на пляже под палящим солнцем, внезапно ему на телефон один за другим посыпались сообщения с сайта Госуслуг.

- У вас штраф за нарушения ПДД на 800 рублей, на 1000, на 2500, на 5000… - гласили «письма счастья» из ГИБДД.

Посчитав все квитанции, Денис выяснил, в общей сложности ему нужно заплатить 16 тысяч рублей.

- Я был просто в шоке, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Денис Арсентьев. – Ведь к письмам были подкреплены фотографии с камер. Номер на них был действительно мой. А машина чужая – на кадрах отчетливо видна черная Тойота Аква, а у меня серая Тойота Виш.

Неужели в городе двум автомобилистам выдали идентичные госномера? Почему штрафы пришли именно ему, Денис понял через несколько минут, когда внимательно изучил фото. Приглядевшись к снимку, он увидел, что номер черной Аквы на самом деле подделан. Ее владелец хитро замазал цифру 4 белым штрихом или краской, переделав в единичку. Увидеть заштрихованную четверку невооруженным глазом и правда непросто. Вот и камера видеофиксации клюнула на этот зрительный обман, приняв четверку за однерку.

- Самое удивительное, что все 13 штрафов на 16 тысяч этот горе-водитель на Акве умудрился насобирать всего за один день, 31 мая 2021 года, - продолжает Денис Арсентьев. – Кажется, как будто он специально гонял по городу и собирал, словно на спор, нарушения. Не думаю, что подставить этот человека хотел именно меня. Скорее всего, это вышло случайно. Он просто замазал четверку, не подумав, что у кого-то может быть такой же госномер.

А так выглядит машина нарушителя. Фото: личный архив Дениса Арсентьева.

То, что водитель Тойоты Аквы, изменив номер, возомнил себя гонщиком Формулы-1 или актером фильма «Форсаж», доказывает один из снимков с камеры. В описании к нему указывается, что на 424 километре трассы Иркутск-Чита, лихач вместо положенных 60 км/ч, разогнал свой «спорткар» до 117 км/ч.

Находясь за тысячи километров от дома, Денис решил попробовать найти гонщика. Он выложил пост в бурятских пабликах в соцсетях, указал свой номер телефона т попросил лихача с ним связаться. Надеялся, уладить ситуацию без конфликта. Однако тот так и не отозвался.

Больше штрафов Денису пока не приходило.

- Еще я обратился в ГИБДД республики, - говорит Денис. – Там ответили, что переживать не нужно, найти хозяина Аквы труда не составит, и штрафы мне спишут. Только мне нужно с документами на машину обратиться в отдел фиксации нарушений (ЦАФАП) лично. А я вернусь домой только в конце месяца.

- Мужчина действительно обращался к нам, - прокомментировали «КП» - Иркутск» в ГИБДД Бурятии. – Порядок действий ему разъяснен. Нужно написать заявление лично. После этого на машину нарушителя составят ориентировку и найдут.

Ну а Денису теперь остается только вздрагивать после каждого сообщения на телефоне. Вполне возможно, что лихач на Акве продолжает использовать дороги Улан-Удэ как гоночный трек.

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Иван ЗУБАРЕВ: «Нарушителю грозит штраф до 2 500 рублей»

- Водитель, которому пришли штрафы, а он с ними не согласен, вправе в течение 10 дней обжаловать постановление. Либо подать заявление на имя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, либо обратиться в суд. Вообще, таких случаев много. Например, катаются машины двойники. Бывает, что автомобилистам абсолютно одинаковые номера. Нарушителю, который заштриховал цифру грозит административный штраф. Варианта два: либо его привлекут за нечитаемые номера, и он заплатит 500 рублей. Либо за заведомо подложные госномера. Тогда ему придется раскошелиться на 2 500 рублей.