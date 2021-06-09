«Байкал. Удивительные приключения Юмы»: cъемки в - 50 подо льдом при штормовом ветре - секреты закулисья фильма

Главный герой - Юма. Кадр из фильма.

Живет среди байкальских льдов милый нерпенок. Малыш лакомится вкусной рыбой голомянкой, которая обитает только в Байкале, и беззаботно нежится под ярким солнышком на валунах Ушканьих островов. Добраться до них - мечта Юмы с рождения. Кроха не знает, где они находятся, но дорогу найдет непременно. Ведь это знание нерпенок впитал буквально с молоком матери. Это и есть сюжет самого доброго фильма года «Байкал. Удивительные приключения Юмы». О них зрителю рассказывают известные актеры - Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Лента выходит в российский прокат 10 июня. «КП» - Иркутск» связалась с ледовым капитаном Александром Бурмейстером. Именно он стал проводником для съемочной группы по сакральным и заповедным местам на Байкале, куда не ступала нога человека.

Байкальский абориген

Юма – отважный нерпенок, через нее и показана вся многовековая история великого озера. А как еще ее рассказать? Сценаристы нашли вот такой ход. Изюминка фильма в том, что съемки проходили в дикой природе. Маршруты – отнюдь нетуристические. Съемочный павильон – побережье Байкала, декорации - четыре сезона года, сильные шторма, палящее солнце, бушующие льды, а главные актеры – нерпенок Юма и его мама Айлу. Она помогает малышу научиться нырять, делать лунки во льдах, охотиться и добывать еду. И все это Юме надо, чтобы самостоятельно добраться до Ушканьих островов.

Байкал. Съемки. ФОТО: предоставлено Александром Бурмейстером.

- Ко мне за помощью обратилась съемочная группа, поскольку снять нерпу в естественной среде, чрезвычайно сложно, - объясняет Александр.

Он сам живет на Байкале, на заимке Заворотная, где в радиусе 100 км нет ни дорог, ни людей, одни медведи. Гости приезжают редко и то с разрешения, в основном это экстремалы-путешественники и фотографы-документалисты. А еще о семье Александра в начале 2000-х писали все местные газеты. О том что в иркутской квартире в ванне жил … нерпенок.

- С экспедицией шли по льду Байкала и спасли белька (детеныш нерпы, рождается белым, отсюда и название, - Прим. Авт.), которого едва не заклевали вороны, - вспоминает байкальский абориген. Александр сам себя так и называет, ведь он коренной житель. - Малыш был ранен. Оставить на льду - все равно, что обречь на погибель. Вот и взяли с собой, назвали Зайкой и нерпенок поселился в квартире в ванной. Когда Зайка окрепла, привезли на заимку и выпустили на волю. Нерпенок еще долго приходил в гости, кружил у берега. По следам этой истории тоже сняли фильм. Словом, опыт общения с этими животными большой. Кстати, помогали мне и мои дети - сын Владимир и дочь Анастасия, в том числе и сейчас во время съемок «Юмы».

Обсуждение подводной съемки. Слева Александр Бурмейстер, справа - Вячеслав Красаков. ФОТО: предоставлено Александром Бурмейстером.

Где домик тюленя, знают только шаманы

На вопрос, как главные герои, Айлу и ее малышка Юма, прошли кастинг, Александр отвечает коротко:

- Секрет!

Почему? Тайна заключается в том, как найти подходящее животное и суметь с ним подружится. Ведь даже ступать туда, где на свет появляется белек, древними людьми запрещалось. Знают эти места лишь шаманы и ученые, но не афишируют. Иначе за малышами начнут охотиться туристы.

- Съемочная группа – профессионалы с большой буквы, сопровождал их четыре сезона в 2017 - 2020 годах, - говорит проводник. – Байкальская нерпа в январе делает логово в снегу, когда на Байкале застывает лед. Снаружи кажется, что перед тобой большой сугроб, а на самом деле – ледовый домик - логово, где появляется на свет нерпенок, он ждет мать, пока она охотится под водой.

Подводный оператор Вячеслав Красаков. ФОТО: предоставлено Александром Бурмейстером.

Вот так и нашли актрису для съемок, нерпу Айлу – маму Юмы.

- В конце декабря – в январе на Байкале начинает формироваться лед в бухтах. Его толщина может достигать даже полметра, - объясняет капитан. - Прилетает шторм, ветром и большими волнами лед относит от берега, разламывает, сталкивает между собой льдины. Так образуются торосовые поля. За этой кромкой всегда идет беременная самка, выбирая надежную льдину. И как местные называют – делает логово-булдузяку. Она расположена за огромной льдиной на краю кромки торосов. Создает заслон движению снега и за ней образуется снежный надув. В этом логове в конце февраля байкальская нерпа и рожает малыша, кормит молоком, учит охотиться.

Все это показано в фильме. Но главное в нем – подводные съемки. Кадры уникальные! И сделал их оператор Слава Красаков, профессиональный оператор-подводник. Он единственный нырял с камерой под лед вслед за Айлу и Юмой. Страховали водолазы. А ведь это зимние съемки при минус 35, при ветре ощущались все минус 50. Оператор уходил под лед минут на сорок.

После сложнейшего заплыва. ФОТО: предоставлено Александром Бурмейстером.

- Процесс привыкания между мамой с малышом и Славой был очень длительным и сложным, - поясняет Александр. - Даже рыбкой кормили, чтобы не пугались. И в конце концов нерпенок так привык к Славе, что даже мордочкой тыкался в объектив камеры.

Но если съемочная группа, уезжая, попрощалась с Юмой навсегда, то Александр Бурмейстер с ней еще встретился.

- Весной оказался в том месте, где в прошлом проводили съемки, вел группу фотографов, - рассказывает Александр. – И видел нерпу, похожую на Юму.

Подросшая, уже не малыш, не боялась подходить к катеру, позировала. По берегу шел медведь и смотрел, как плывет нерпенок, качаясь из стороны в сторону на льдинке.

- Думаю, это была Юма... - заключает Александр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Задабривали духов, чтобы коптер поднялся в небо

Это все иркутяне знают, что на Ольхонскую землю, не побурханив, то есть не задобрив байкальских духов, не ступить. А вот московские гости об обычае, конечно же, не знали.

- Как только прилетела съемочная группа из Москвы, мы отправились на Байкал в район Малого моря, - рассказывает Александр Бурмейстер. – В первую очередь хотел отвезти команду в долину реки Анга. Там на скалах сохранились древние наскальные рисунки, которым больше двух тысяч лет.

Столичные гости отозвались на предложение без особого энтузиазма – они летели всю ночь на самолете и устали. Но лишь закатное солнце озарило долину реки Анги, режиссер просияла и тут же скомандовала: «Доставай, Саша, коптер, полетаем!» (режиссер- постановщик Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер, - прим. Авт.).

Но нет – коптер не подчинился.

Режиссер фильма Анастасия Попова на встрече с байкальским шаманом Валентином Хагдаевым.

- Техника исправна, но минут 20 пытались запустить и безуспешно, - продолжает Александр. – Я тогда рассказал, что находимся в священном для бурят месте, у подножия горы Ёрд, где шаманы проводят обряды. И предложил «побурханить». Есть такой ритуал: нужно побрызгать водкой, чтобы задобрить духов. Это бурятский обычай поклонения вечно-синему небу мне хорошо знаком, я сам родом из этих мест, родился и живу среди шаманов. Вот и попросил бутылку водки. Ребята, конечно, глянули на меня с недоверием. Наверное, подумали, что я клянчу у них спиртное, выпить хочу. Так, с шутками, побрызгали на технику, и я попросил духов помочь в создании фильма. И только закончили ритуал, как коптер сразу заработал и поднялся в небо. В этот момент по долине из небольшого лесочка проскакало стадо лошадей. Дело было после дождя, они неслись, а из-под копыт красиво летели брызги воды сияя, как брильянты. Кадры получились удивительные! От них дух захватывает. И хоть по плану включать их в ленту режиссер не собиралась, но они вошли в финальные сцены. А, между тем, это был еще даже не съемочный день, а всего лишь проба пера.

Техника - самая современная. ФОТО: предоставлено Александром Бурмейстером.

КСТАТИ

7 наивных вопросов о главных героях

Занимательные моменты, которые увидит зритель с экранов кинотеатров, «КП» - Иркутск» попросила прокомментировать доктора биологических наук, главного научного сотрудника Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Евгения Петрова. Он занимается изучением поведения нерп много лет.

1. Правда, что найти логово нерпенка крайне сложно?

- Да, мать рожает детеныша в логове, в снежных норах, и зимой увидеть их почти невозможно. Случай буквально 1 на 1000. На самом деле байкальские тюлени не пугливы, но любят прятаться под снегом. И только когда он растает, можно увидеть щенка, как называют детенышей нерп. Крохам, как правило, к этому моменту исполняется месяц-два.

2. По сюжету герои плывут на Ушканьи острова. Нерпы действительно с рождения живут этой мечтой?

- Считается, что нерпы мигрируют в северном направлении вслед за льдами, но не конкретно к Ушканьим островам. Когда лед исчезает, нерпа становится "бездомной", плавает на свободной воде. Никуда целенаправленно не передвигается. А Ушканьи острова – один из главных «пляжей», где летом нерпа образует береговые залежки. Достаточно многочисленные, каждый год там собирается около сотни животных (всего на Байкале насчитывается около 100 тысяч особей, - прим. Авт.). Но есть и другие лежбища, где нерпа любит бывать.

3. Есть момент в ленте, когда тюлень ударяет ластой по воде, подавая якобы сигнал тревоги. На самом же деле ей не хватило места на «пляже» и она освобождает себе нагретый солнцем камень. Это такой язык общения?

- Есть такое. Если нерпа лежит на камне, а для другой особи места нет, то она может подплыть и обрызгать лежачую водой. Однако это не далеко не самый распространенный прием, им пользуются только некоторые животные – умственно развитые или нахальные. В основном, они пытаются просто вытеснить соперников - машут ластами друг на друга, кусаются, хотя на самом деле не кусаются, а просто совершают похожие движения.

4. Как появились нерпы на Байкале? Приплыли из арктических морей?

- Теорий и гипотез - великое множество. Есть научные данные, что ближайшая родственница байкальского тюленя - кольчатая нерпа (обитает в основном в Арктике). Она такого же размера, вида, но отличается пристрастиями в питании, окрасом. Но главное, что обе они любят лед - на нем размножаются, выкармливают щенков, проводят много времени, зимой живут под покровом. И детеныши у них очень похожи – белые, также растут в логовах. А вот как попали сюда, на Байкал? Скажу, что есть исторический научный факт, что морских вод в пределах региона не было как минимум 70 миллионов лет. Других доказанных данных нет. Генетические исследования дают разный результат. И пока непонятно, как попала нерпа на Байкал. Есть версия, что с Дальнего Востока, опять же все это в плоскости гипотез и изучения старинной гидрологии - куда поступали воды, как таяли ледники. Это очень сложный вопрос.

5. Бельки действительно бесстрашные и не боятся человека?

- Да. Щенок глупый, он как маленький ребенок, не боится человека. Пойманный нерпенок может с вами обниматься, целоваться, даже в спальнике вместе спать. Только начинает хныкать, когда проголодается.

6. Ворона – самый страшный враг для малыша?

- Нападение на щенка может произойти лишь, если нерпенок по каким-то причинам потерял норку и далеко от нее уполз. Такие случаи бывают, но они крайне редки. И считать ворону врагом нерпы, конечно, нельзя. Чаще вороны съедают животных, которые погибли по естественным причинам, например, придавило льдами.

7. Байкал – зарождающийся океан?

- Это популизм, считаю. То, что расширяется рифт, всем известно, но это же не означает, что это зарождающийся океан. Хорошо, пусть даже зарождающийся и миллионов через 50 он станет океаном. И? А еще говорят, что под водой Байкал соединяется с Северо-Ледовитым океаном. Это тоже из серии мифов.