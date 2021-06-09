BAIKALSEA Company откроет в Иркутске центр, где производителям бутилированной воды помогут подготовиться к введению маркировки

Фото: Росконгресс

На базе производственного комплекса BAIKALSEA Company в Иркутске появится центр компетенций, где изготовителям упакованной воды из Сибири будут помогать готовиться к введению маркировки. Создадут его совместно с Центром развития перспективных технологий - соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Росконгресс

Центр развития перспективных технологий и BAIKALSEA Company станут консультировать производителей бутилированной воды по вопросам маркировки, разрабатывать и распространять информацию для участников оборота, поддерживать с технической стороны.

- Проведение экспериментов и введение маркировки невозможно без участия производителей и профессионалов индустрии, - подчеркнул председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. - Мы тесно взаимодействуем с каждой отраслью, которая работает с маркировкой, чтобы создать наиболее оптимальные решения для участников оборота и эффективно подключить производителей к системе. Сотрудничество с BAIKALSEA Company в сфере маркировки воды также позволит наладить коммуникацию с производителями, в том числе из Сибирского федерального округа.

Фото: Росконгресс

ЦРПТ и BAIKALSEA Company будут поддерживать внедрение и развитие системы маркировки для повышения качества упакованной воды и легализации рынка, развивать технологии информирования потребителей о качестве и составе продукции, систематизировать механизмы выявления недобросовестных производителей, а также разрабатывать рекомендации для участников оборота и регуляторов для повышения конкурентоспособности легальных компаний. Кроме того, компании намерены информировать участников оборота о работе с системой прослеживаемости товаров и участвовать в семинарах и конференциях.

- Мы ожидаем, что внедрение маркировки даст те результаты, которые ждет потребитель, и будет подтверждать подлинность продукции и, как следствие, ее качество, - отметил председатель наблюдательного совета BAIKALSEA Company Максим Сурнин. - Убеждены, что за нарушение гарантии подлинности продукции необходимо вводить ответственность. Недобросовестность участников процесса, задекларировавших полное соответствие товара всем законодательным нормам, но в реальности им не отвечающих, и получивших маркировку, должна приводить к уничтожению контрафактной продукции, серьезным штрафам и удалению с рынка. При этом сам контроль недобросовестности участников и санкции по ним - это дело соответствующих государственных органов. Добросовестное предприятие в данном случае должно положиться на работу соответствующих госорганов и правоохранителей. В случае обнаружения фальсификата информировать ЦРПТ, Роскачество и прочие структуры, ответственные за соблюдение закона.