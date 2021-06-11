Когда закончится дождь в Иркутске, рассказали синоптики Фото: Олег УКЛАДОВ

Похоже, что жаркая погода этим летом задерживаться в Иркутске надолго не собирается. После нескольких солнечных дней в будние, к выходным небо опять стало хмурым и пошел дождь. Как оказалось всему виной циклон, который прошелся по Монголии и зацепил Приангарье.

- В ночь на пятницу, 11 июня в Иркутске выпало 12 мм осадков при месячной норме в 62 мм, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. –В Ангарске выпало 20 мм. А больше всего в Усольском районе, на метеостанции Дабады – 53 мм.

Так когда же закончится дождь в Иркутске? Ответ на этот вопрос вновь интересует горожан.

- 11 июня после обеда дождь станет слабее, а к вечеру и вовсе успокоится, - продолжает Юлия Янькова. – В ночь на 12 июня осадков в городе не ожидается. Но оптимистичного прогноза на длинные выходные нет. Во второй половине дня 12-го числа вновь пойдет кратковременный дождь. Столбик термометра покажет +19, +212 градус.

И такая картина нас ждет в остальные праздничные дни. 13 июня и вовсе похолодает до +13, +17, также пройдут совсем небольшие дожди. 14 июня вновь +21 с прояснениями, но осадки также возможны.