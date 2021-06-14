Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июня: в регионе развернуто 1300 дополнительных коек для лечения COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июня. Инфекция вновь наступает. По данным на утро, в регионе подтвердилось еще 116 случаев заражения. Специалисты отмечали, что рост начался в конце мая - начале июня. В соседних регионах, тем временем, тоже увеличивается число заболевших.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июня: число госпитализированных растет

Если привести конкретные цифры, то всего за время пандемии в Приангарье заболели 71555 человек. Сейчас жителей региона вновь госпитализируют с опасной инфекцией - за сутки в больницы попал 81 пациент, всего в палатах лечатся 2118 зараженных ковидом.

Выздоровел за все время 69471 человек, из них сутки выписались 58 пациентов, победивших коварную болезнь.

Умерло 2656 зараженных, в том числе семеро - за прошедшие сутки. А от сопутствующих болезней скончались еще 286 сибиряков.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июня: инфекция снова протекает тяжелее

В больницах региона перепрофилируют места под больных COVID-19. Всего за последнюю неделю появилось 1300 дополнительных коек.

Так, койки подготовили в областной инфекционной больнице, Шелеховской районной больнице, МСЧ ИАПО, городском перинатальном центре, ГКБ №6 Иркутска, санатории "Багульник" (Ангарск), областном гериатрическом центре. И такое решение приняли не просто так – в регионе идет не только подъем заболеваемости, но и рост тяжелого течения ковида.

- У большинства вновь выявляемых случаев болезнь протекает очень тяжело. Поэтому резко возросла необходимость в госпитализации таких пациентов, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Поэтому в некоторых клиниках снова ограничили оказание плановой медицинской помощи.

К слову, дополнительные места в больницах продолжают изыскивать. Работа ведется ежедневно. Всего сейчас в регионе есть 2717 коек для пациентов с COVID-19. Лечатся в больницах 2000 человек.

Тем временем, в Приангарье продолжается вакцинация от коронавируса. Первый этап прошли 29 8245 жителей региона, второй – 234 772 человека.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 июня.