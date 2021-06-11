En+ Group провела соревнования среди оперативного персонала ТЭЦ высокого давления

Заключительный этап соревнований оперативного персонала ТЭЦ состоялся на учебно-тренировочном полигоне пожарной охраны «Иркутскэнерго». Фото Дмитрий Дмириев

На учебно-тренировочном полигоне пожарной охраны «Иркутскэнерго» рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ на прошлой неделе состоялся заключительный этап соревнований оперативного персонала ТЭЦ высокого давления компании En+ Group. В нем приняли участие восемь команд, - каждая из которых представляла тепловые станции Приангарья. Исключение составила одна команда - к «учениям» присоединились сотрудники Автозаводской ТЭЦ (ГК «Волгаэнерго», тоже входит в структуру En+ Group), приехали они из Нижнего Новгорода.

- Повышение квалификации персонала – один из основных приоритетов компании, - говорит руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – На ТЭЦ очень важны умение быстро выходить из нештатных ситуаций, оказывать медпомощь пострадавшим, реагировать на возгорание и выполнять оперативную работу. Все это отрабатывается и поможет нашим сотрудникам в условиях реального производства.

Словом, это повышение мастерства и безопасности в сфере охраны труда, обмен опытом и отличная мотивация для сотрудников. Соревнования проводятся раз в три года. Должны были состояться в прошлом году, но помешала пандемия. Поэтому перенесли на этот июнь.

Успех зависит от каждого

Владиславу Андрееву 30 лет. Восемь лет назад, еще будучи студентом, он пришел работать на ТЭЦ-10 в Ангарске. Она является одной из крупнейших в иркутской энергосистеме, обеспечивает теплом город нефтехимиков, поселок Мегет и т.д.

- Я учился в политехе на программиста, но увлечения поменялись, устроился работать на предприятие, и меня это захватило, - делится Владислав. – Понравилось, что здесь больше физического труда, надо разбираться в оборудовании. А не просто сидеть целый день за монитором компьютера.

Позже Владислав окончил магистратуру ИРНИТУ, а в этом году еще и энергоколледж. Успевает не только учиться, работать, но и участвовать в соревнованиях и защищать честь родной станции – ТЭЦ-10. Мужчина в отличной спортивной форме и неудивительно, что попал в команду, куда отобрали лучших из лучших в коллективе. Более того, в личном зачете, в конкурсе «Лучший по профессии» среди машинистов ЦТЩУ (центрального теплового щита управления котлами) по итогам мероприятия стал победителем.

- От чего зависит успех? Нужна 100% отдача от каждого. Мы готовились к соревнованиям целый месяц. Необходимо было и теорию знать, и на практике все уметь. Благодарен, что попал в команду, прошел отбор у себя на станции и в личном зачете показал лучший результат.

На ТЭЦ очень важны умения быстро выходить из нештатных ситуаций и выполнять оперативную работу. Фото Дмитрий Дмириев

Как соревнуются теплоэнергетики

Для команд проходит жеребьевка. И каждому из семи ее членов достается определённое задание. В итоге по принципу эстафеты участник должен максимально быстро его выполнить и при этом не получить штрафных «секунд» за ошибки.

Так, начинается самый зрелищный этап соревнований с того, что человек…. бежит к телефону.

- У него есть текст, который он должен перед стартом выучить и максимально быстро добраться до телефона, правильно набрать номер пожарной охраны, сообщить о ЧП, - рассказывает старший судья соревнований, начальник пожарной части по охране Ново-Иркутской ТЭЦ Николай Костеров. – Далее уже происходит эвакуация пострадавшего из загазованной зоны, сотрудники надевают индивидуальные средства защиты, бегут с носилками. Следующий блок – это тушение пожаров на различных макетах возможных очагов возгораний – электрическая сборка, розлив горючей жидкости, электрический двигатель.

И все это надо сделать максимально быстро и правильно, ведь потерянная секунда в реальных условиях может стоить чьей-то жизни.

- Вот, например, перед тем как сбивать пламя с электрической сборки от пожарного крана, надевают диэлектрические ботинки и перчатки, чтобы защититься от удара током. Такие есть и на ТЭЦ, в специальном шкафу на случай возгорания электрооборудования, - поясняет Николай Костеров.

К слову, подобные тренировки проводятся на ТЭЦ постоянно. Обеспечение безопасности на энергопредприятиях "Еn+ Group" - это приоритетная задача, поставленная ещё основателем компании, промышленником Олегом Дерипаской. На каждой станции есть добровольные пожарные формирования. Все сотрудники отрабатывают навыки, умения, как действовать, если произошло ЧП – локализовать сам огонь и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

- Тренировки на ТЭЦ проходят на должном уровне, а соревнования мы проводим, чтобы был у наших работников спортивный азарт, воля к победе, ведь это очень мотивирует, - заключает Николай Нестеров.

Один из этапов соревнований - тушение пожаров на различных макетах возможных очагов возгораний. Фото Дмитрий Дмириев

КСТАТИ

Мы подробно рассказали о самом последнем этапе соревнований – эстафете. А всего их было шесть. Они проходили в Корпоративном университете En+ Group. Так, судьи проверяли знания нормативно-технической документации, оказание доврачебной помощи, также надо было найти нарушения техники безопасности, запечатлённые на специально подготовленном видео, обосновать их, поучаствовать в противоаварийной тренировке. А еще на базе комплекса тренажёрной подготовки проходило решение режимных задач, когда в реальном времени в электронной модели необходимо было не только показать полный комплекс ежедневных работ, но и выполнить ряд задач, имитирующих нештатные ситуации.

Выполнение конкурсных заданий оценивали 34 судьи, в том числе профессиональные пожарные, спасатели, врачи. Обязанности главного судьи соревнований исполнял Александр Цветков, заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер «Байкальской энергетической компании».

- Судьи отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, чувствуется реальный профессионализм каждого, а также сработанность групп, которая крайне важна в решении командных задач, - добавил Михаил Хардиков. - Соревнования серьезные, борьба не шуточная. Помимо оценок на соревнованиях будет дана полноценная обратная связь коллективам, на что нужно обратить внимание при подготовке оперативного персонала по каждой станции.

КОНКРЕТНО

Поздравляем победителей!

1 место команда Усть-Илимской ТЭЦ

2 место команда Ново-Иркутская ТЭЦ

3 место команда ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское).

«Лучший по профессии», то есть в личном зачете:

начальник смены электростанции Максим Шаталов (Усть-Илимская ТЭЦ)

начальник смены электроцеха Дамир Ситдиков (Усть-Илимская ТЭЦ)

начальник смены котельного цеха Евгений Кошовер (ТЭЦ-10, Ангарск)

начальник смены турбинного цеха Евгений Туркин (ТЭЦ-10)

машинист центрального теплового щита управления котлами Владислав Андреев (ТЭЦ-10)

машинист центрального теплового щита управления турбинами Владислав Розиченко (ТЭЦ-9)

электромонтер по обслуживанию электрооборудования Владимир Елизов (ТЭЦ-11).