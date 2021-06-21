«И машину куплю, и квартиру»: сибирячка готова объявить любое вознаграждение для тех, кто найдет ее пропавшую собаку. Фото: личный архив Дарьи Казаковой

- Шутники пишут в комментариях: «А машину мне купите, если собаку найду? А дом?». Да куплю! Только верните собаку домой, - просит отчаявшаяся иркутянка Дарья Казакова. Девушка находится в поисках с 10 июня. За это время она расклеила объявления, заказала баннеры, разместила посты в местных пабликах, попросила помочь распространить информацию иркутских блогеров и даже прибегла к услугам гадалки. Но ничего не дало результатов. Дарья пообещала вознаграждение от 50 тысяч рублей тому, кто вернет ее любимицу домой.

- В общем, мне прислали фотографии 20 разных йорков, но ни один из них не был Бусей, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» Дарья Казакова. - Многие говорят, что они все одинаковые, но хозяин всегда узнает своего питомца из тысячи. У кого-то хвост крючком, у кого-то нос пяточком и так далее. Мне могут позвонить в час ночи и сказать, что видели Бусю. Однажды написали, что собаку похожую на мою, сбила на трассе машина. Приходилось ехать и искать, но догадки не подтвердились.

Пропала любимица семьи Казаковых больше 10 дней назад. Девушка оставила ее во дворе частного дома своей матери в селе Пивовариха под Иркутском, а сама поехала в детский сад за сыном. Когда вернулась, Буся не встретила хозяйку, как делала это обычно. Маленькая юркая собака могла найти лазейку в заборе или прошмыгнуть через дверь на заднем дворе, пока домочадцы отвлеклись. Дарья, поняв, что питомец пропал, поехала в село, вдруг, кто-то из местных видел йоркширского терьера без хозяина. Безрезультатно. На следующий день девушка направилась туда, чтобы расклеить объявления и нашлись те, кто видел испуганное животное у дороги.

- Мужчина рассказал, что пытался поймать Бусю, но она испугалась и убежала. Для собаки, которая всю жизнь прожила в квартире, оказаться одной на улице – большой стресс. Она чуть не попала под колеса, благо водители останавливались и пропускали ее. Потом мою собаку видели с какой-то женщиной рано утром на остановке Кедр в Пивоварихе, кто-то утверждает, что неизвестные посадили Бусю в машину. Я не знаю кому верить.

Усугубляет ситуацию здоровье йоркширского терьера. У собаки пищевая аллергия, при которой необходим специальный корм и наблюдение у ветеринаров. Вместе с этим Буся родилась с болезнью глаз и зубов. Дарья боится, что без лекарств собаке станет хуже. Девушке кажется, что кто-то мог польститься на породистого пса и несмотря на все просьбы вернуть животное, эти люди просто игнорируют ее объявления в сети.

- Мне нужна именно моя собака,- говорит безутешная хозяйка. - Она член нашей семьи уже 5 лет. Раньше я долго не могла позволить себе завести питомца из-за аллергии мужа, а шерсть йорка гипоаллергенна, поэтому Буся стала первой собакой в нашем доме. Мой двухлетний сын постоянно зовет ее и сильно скучает. Яша играет с ней с рождения. Приходится говорить ребенку, что Буся гуляет и скоро вернется.

За время поисков четвероногой любимицы Дарья потратила около 50 тысяч рублей, чтобы оплатить баннеры, которые она планирует разместить возле Пивоварихи, по Голоустненскому тракту и в центре Иркутска. Также затраты пришлись на печатные объявления и размещение платных постов в Инстаграм. И чем больше времени проходит, тем сильнее девушка отчаивается. Денежное вознаграждение иркутянка готова поднять от изначальных 50 до 100 тысяч рублей. Людям, нашедшим Бусю, она предлагает купить щенка любой породы и даже машину. Главное – чтобы питомец наконец-то вернулся домой.

ПРИМЕТЫ

Собака породы йоркширский терьер. Отзывается на клички: Буся, Бусинка, Бусечка. Очень пугливая. Возраст: 5 лет. Могла убежать в Дзержинск или Пивовариху. Из-за хронического заболевания гноятся глаза.

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ БУСЮ

Тех, кто видел Бусю, просим сообщать информацию о ее местонахождении по номеру: 8(983) 690-77-75