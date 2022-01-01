Ограничения по коронавирусу в Иркутске с 1 января 2022: что изменилось, полный список Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новом году Иркутскую область ждут новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Часть из уже действующих решено смягчить, чтобы горожане смогли без проблем отметить праздник. Одни правила вводятся временно, а другие будут действовать до снижения опасности пандемии.

А пока она достаточно велика. По последним данным, в больницах Иркутска находится больше двух тысяч пациентов. Это относительно немного – в пик четвертой и третьей волны количество госпитализированных подходило к 6 тысячам человек. Уже несколько дней из госпиталей выписывают около тысячи человек. В то же время каждый день ставится около 500 новых диагнозов.

Ограничения по коронавирусу в Иркутске с 1 января 2022: QR-коды в ТЦ отменяются?

Итак. Теперь при входе в ТРЦ охранники больше не будут проверять у всех входящих QR–коды. Их должны спрашивать в самих павильонах, но не во всех.

- Остается свободным вход в отделы, реализующие продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области. – Не будут просить эти документы и в кафе, которые находятся на вокзалах и в аэропорту.

Ограничения по коронавирусу в Иркутске с 1 января 2022: где понадобится QR-код?

А вот в торговых точках, которые торгуют всем остальным, QR-коды обязаны спросить. Но это еще не все изменения. Так, вплоть до 3 января всем разрешено праздновать Новый год без ограничений по времени – можно хоть до утра гулять в ресторанах или брать билеты на ночные сеансы в кино. Но при этом организованные банкеты и корпоративы запрещены.

- В кафе и ресторанах больше нет танцевальных зон, не проводятся дискотеки, запрещены банкеты, корпоративы, - напоминает региональный Роспотребнадзор. - Заполнение обеденного зала посетителями должна быть не более 50% от установленной нормы. Вход посетителей в кафе и рестораны (кроме тех, кому нет 18 лет) – только если есть паспорт и QR–коды.

В то же время те, у кого нет QR – кодов или официально оформленного медотвода, должны учесть: срок действия ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов.

Ограничения по коронавирусу в Иркутске с 1 января 2022: какие правила еще действуют?

- Введен масочный режим (и периодически проходят рейды в общественном транспорте).

- Запрещены корпоративы.

- После 3 января будет возобновлен запрет на работу заведений общепита в ночное время с 23:00 до 06:00.

- Кафе и ресторанам разрешено работать при наполняемости залов не более 50%.

- Посещение общепита (кроме тех, что на вокзалах) разрешено только с копией паспорта и QR-кодом, тестом ПЦР, справкой

Посещение павильонов ТЦ (кроме аптек, продуктовых и товаров первой необходимости) при наличии, копии паспорта, QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

- Фудкорты работают с условием предоставления электронного меню и оплаты только безналичным способом.

- Посещение кинотеатров, театров, концертов, развлекательных учреждений разрешено при наличии копии паспорта и QR-кода, сертификата, справки.

- Запрещено проведение массовых мероприятий с участием классов и учебных групп.

- Приостановлена деятельность организаций предоставляющих услуги ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

- Работа кинотеатров разрешена при заполняемости не более 50%.

- С 23 октября 2021 года приостановлено проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей.

- Цирковые гастроли с 25 ноября 2021 года разрешены.

- Спортивные соревнования разрешено проводить со зрителями, но с ограничением по их количеству – в закрытых спортивных комплексах, в том числе на хоккее с мячом, заполняемость трибун -25%, на открытых стадионах – не более 50% с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований и с QR-кодами.

- Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации требуется сертификат о вакцинации, тест ПЦР, справка.

- Посещение фитнес-центров, спортзалов (и других объектов физической культуры и спорта) разрешено при предъявлении копии паспорта и QR-кода, сертификата или справки.

- Деятельность СПА, соляриев, саун разрешена при заполняемости не более 50%.

- Введен удаленный режим работы для 30% работников организаций, беременных женщин.

- Обязательная вакцинация введена для сфер: медицина, образование, общественное питание, торговля, государственная и муниципальная служба, сфера услуг, сфера бытового обслуживания, ЖКХ, туризм, вахтовая работа, лица старше 60 лет.