Трагедия: четыре человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь под Иркутском

Страшный пожар произошел утром 1 января в Иркутском районе. Фото: Анастасия Мещерякова

- Какое несчастье! – оставляют комментарии пользователи в иркутских пабликах. Этим новогодним утром страшный пожар практически полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом в селе Хомутово. Языки пламени виднелись со всех улиц, но, к сожалению, заметили происходящее поздно. Сообщение от очевидца поступило в пожарно-спасательную службу в 08:43. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил большую часть кровли и крыши. Из-за того, что пламя могло в любую минуту переброситься на соседние дома, в Хомутово направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар удалось локализовать на площади 216 квадратных метров.

- По предварительной информации, в доме находились 9 человек, - рассказали в региональном Главке МЧС.

Соседи и очевидцы надеялись, что обойдется без жертв. Пять человек смогли выбраться из горящего коттеджа самостоятельно - двое из них получили ожоги. Одной из пострадавших была 41-летняя женщина. Во время госпитализации от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Очевидцы рассказали, что в доме в момент пожара находились еще четыре человека, но, как они выходили из дома, никто не видел. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Как сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пожарной части №105, дом был двухквартирным и с отдельными входами. Известно, что в одной из них праздновала большая семья. По предварительной информации, четверо пропавших погибли, в том числе ребенок. Об этом в социальных сетях рассказала девушка, которая является родственницей погибших.

Спасатели продолжают работать на месте пожара. Информация уточняется.