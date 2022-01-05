Сибиряк поджег дом со спящими женщиной и ее четырьмя детьми в Бурятии

Перед Новым годом семья оказалась без крыши над головой. Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия

- Просыпайся! Дом горит! – от таких криков соседа и стука по окнам проснулась в ночь на 31 декабря жительница села Хасурта в республике Бурятия. Она едва успела передать детей через оконный проем и выбраться сама, как деревянное строение оказалось полностью объято пламенем. При этом мать и один из детей все-таки получили ожоги.

Такой «подарок» - пепелище на месте дома - на Новый год своей бывшей сожительнице устроил 30-летний сибиряк. Он, узнав в конце декабря, что его бывшая возлюбленная якобы стала встречаться с молодым односельчанином, пошел на преступление. Приехал в Хасурту, дождался ночи, пробрался во двор, облил крыльцо дома горючкой и подпалил.

- Когда огонь разгорелся, обвиняемый с канистрой прошел к другому дому, где, как он полагал, проживал соперник, облил горючим деревянную стену жилища и также поджег, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Во втором доме проживала еще одна семья, они вовремя проснулись и сумели сами потушить пламя. Жилье же многодетной матери уничтожено полностью.

- После поджогов ранее судимый подозреваемый скрылся с места происшествия, уехав на отдаленную животноводческую стоянку, где его и задержали полицейские, - отмечают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Во время допроса бывший сожитель во всем признался, в подробностях рассказал, как поджигал здания. Он арестован и останется под стражей на протяжении всего расследования. Сейчас идет сбор необходимых доказательств его вины. А соседа, спасшего семью из огня, планируют наградить.

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