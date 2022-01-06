Гидрометцентр определился с прогнозом погоды на Рождество 2022 в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогноз погоды на Рождество 2022 в Иркутске и регионе - особенно ответственный. Как, впрочем, и по всей стране. Сочельник, а потом и сам праздник 7 января, который привыкли отмечать как следует, и лучше - на природе. Что обещают синоптики?

- Рождество в нашем представлении должно быть морозным, ночное небо усыпано звездами, а белоснежный снег должен скрипеть под ногами, - подтверждают в Гидрометцентре РФ. Давайте узнаем, кокой же будет погода в предстоящие праздничные дни. В Иркутской области 6 и 7 января на западе и севере небольшой снег, ночью -20…-15, днем 6 января -9…-4, 7 января -12…-7 градусов.

Такова погода на Рождество 2022 года в Иркутске и регионе. Честно говоря, мы рассчитывали на более мягкую погодку. Однако и та, что ждет иркутян 7 января, на несколько градусов больше нормы. Приангарье по-прежнему в теплой зоне, хотя температуры около -5 днем, как в Западной Сибири, и нет.

- На сутки по Иркутску переменная облачность, слабый снег, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -14...-16, днем -8...-10 градусов, - уточняет прогноз на Рождество 7 января по областному центру Иркутский гидрометцентр .

Уже ясно, какая нас ждет погода на Рождество 2022 года в Иркутске. Прогнозы синоптиков на 7 января точны.

Кстати, неплохо заглянуть и в ближайшее будущее. Так, восьмого января пойдет в наступление очередной холодный фронт. Но он, судя по картам прогноза погоды, захватит лишь район Красноярска ( и наши севера), а до Иркутска не дотянется. Навстречу ему из Средней Азии через Западную Сибирь движется более мощный теплый фронт и уже 10 октября холод, так и не распространившись, сдвинется к Чите и Якутску, а потом уйдет в сторону Благовещенска. А в Иркутске будет еще теплее.

Конечно, все относительно. "Еще теплее" - это в сравнении с обычными январскими морозами. А так в Иркутске обещают вполне комфортные днем -11... -13, ночью -17...-23, иногда небольшой снег. И так - предварительно до 13 января.

Именно поэтому и лед на реках еще не встал. Толщина льда на левобережных притоках Ангары в пределах 20 – 50 см, что на 5 – 30 см меньше нормы. Такая же ситуация на Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Ледяные поля на озере Байкал сейчас только на севере, на остальной акватории - битый лед, забереги.